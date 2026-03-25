Маємо парадокс: Гетманцев про перерахунок пенсій після втрати годувальника

Купюри по 1 тисячі гривень в руках у людини. Фото: Новини.LIVE

Коли держава призначала пенсії у зв'язку зі втратою годувальника родинам загиблих на війні з Росією у 2014 — 2018 роках військових, то враховувала все грошове забезпечення захисника. Йдеться про посадовий оклад, доплати за звання, вислугу років, усі надбавки, підвищення та премії. Однак у 2019 року, коли грошове забезпечення у Збройних силах України стало більшим, родини загиблих почали звертатися за перерахунком виплат.

І тоді, під час перерахунку, Пенсійний фонд України (ПФУ) брав до уваги лише посадовий оклад військового, оклад за званням, надбавку за вислугу років, написав у своєму Telegram-каналі голова фінансового комітету парламенту Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Що не так з перерахунком пенсій

За його словами, інші надбавки, доплати та премії чомусь взагалі зникли з розрахунку.

"Фактично маємо парадокс: при призначенні пенсії держава визнає всі складові доходу військового, а при перерахунку — частину з них "забуває", — зазначив політик.

Це призвело до того, що пенсія родин тих, хто віддав життя ще на самомоу початку збройної агресії РФ проти України, тепер є меншою у 1,5–2 рази, ніж мала б бути. До того до 2022 року індексація для цих виплат фактично не вібувалася.

"Ми маємо ситуацію, коли родини Захисників, які загинули у 2014 році, отримують значно менше, ніж родини тих, хто загинув пізніше. Хоча ціна, яку вони заплатили, — однакова. І це не просто цифри. Це питання гідності", — йдеться у повідомленні Гетманцева.

Очільник фінкомітету ВРУ зауважує, що за законодавством, пенсії обчислюються з урахуванням усіх складових грошового забезпечення, з яких сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Родини звертаються за перерахунком, їм видають довідки з усіма виплатами, але їм відмовляють в автоматичному перерахунку виплат.

"Причина — ПФУ посилається на підзаконні акти, які суперечать самій логіці закону. До того ж, окремі норми вже були визнані судами протиправними. І тут виникає ще одна важлива деталь: суди переважно стають на бік родин", — розповів Данило Гетманцев.

Як виправити ситуацію

Політик пропонує, щоб уряд:

змінив перерахунок пенсій;

передбачив врахування всіх складових грошового забезпечення;

забезпечив автоматичний перерахунок, щоб людям не доводилося судитися з державою.

Це, на думку Данила Гетманцева, може змінити ситуацію з пенсіями у зв'язку зі втратою годувальника для родин загиблих військових.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці у 2026 році отримують мінімальну пенсію у 3 406 гривень. Таку суму нарахують, якщо є достатній страховий стаж. Виплати зростуть, якщо вийти на пенсію пізніше.

Часті питання

Яка сума пенсії по втраті годувальника в Україні?

Пенсія у зв'язку зі втратою годувальника у2026 році становить:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 595 гривень у 2026 році);

на двох непрацездатних членів сім’ї — 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї — 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

По-іншому розраховуються виплати, якщо йдеться про загиблих військових. Так, якщо військовий загинув під час захисту Батьківщини, тоді виплати становлять:

70% грошового забезпечення годувальника - якщо в родині лише один непрацездатний (наприклад, тільки дружина або одна дитина);

50% грошового забезпечення на кожного члена сім'ї - якщо право на пенсію мають двоє і більше людей (наприклад, двоє дітей або дружина та батьки).

Якщо військовий помер від хвороби або через нещасний випадок під час служби (але не в бою чи під час виконання бойового завдання), то розмір виплати буде на рівні у 30% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена родини.

Якою є мінімальна пенсія по втраті годувальника в Україні у 2026 році?

Мінімальна пенсія по втраті годувальника залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 2 595 гривень — мінімальна виплата на одного представника сім'ї. На двох представників сума збільшується до 3 114 гривень, а для трьох — 3 892 гривень.