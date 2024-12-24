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"єВідновлення" — две категории ВПЛ получат новые компенсации

24 декабря 2024 11:07
Ксения Симонова - Редактор
Компенсации за жилье — кто из ВПЛ получит средства єВідновлення
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В рамках обновленной государственной программы "єВідновлення", на которую в бюджете заложили дополнительно 15 млрд гривен, денежные компенсации выплатят не всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, на средства смогут рассчитывать те, кто потерял единую жилую недвижимость.

О том, кто сможет претендовать на выплаты, рассказала глава комитета ВРУ по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет издание "РБК-Украина".

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Кто получит компенсации по новой программе "єВідновлення"

По словам Шуляк, в правительственном постановлении №1432 прописаны критерии, условия и процедура предоставления переселенцам компенсаций по обновленной программе.

Пока выделенные дополнительные средства способны покрыть выплаты только для переселенцев, которые:

  • состоят на учете внутренне перемещенных лиц;
  • потеряли жилье, которое было единственным объектом недвижимого имущества (отсутствует право собственности на другие объекты в Госреестре прав на недвижимое имущество).

Остальные граждане, в частности те, кто не выезжал, получат выплаты в рамках имеющегося финансирования.

Она напомнила, что госбюджетом-2025 предусмотрено только 4 млрд грн на компенсации, тогда как общая потребность в средствах составляет в среднем 20 — 25 млрд грн. В связи с этим продолжаются поиски дополнительного источника финансирования. В частности, средства на программу можно привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов РФ за рубежом. Также изучают возможности привлечения к выплате средств по программе Ukraine Facility.

"Справедливо, чтобы компенсацию могли получить все без исключения граждане, жилье которых было повреждено или разрушено", — отметила нардеп.

В то же время отметила, что к другим жилым объектам недвижимости, кроме единственного, не относят объекты, зарегистрированные в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество, расположенные в зонах "горячих точек", территориях временно оккупированных РФ, а также уничтоженные жилые объекты, данные о которых внесены в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии.

"Другими словами, переселенцы, которые не зарегистрировались как ВПЛ, пока не смогут получать компенсацию за счет увеличенного финансирования. Кроме этого, не смогут претендовать на нее семьи переселенцев, у которых было несколько объектов уничтоженной недвижимости. Они смогут получить выплату только в пределах ранее установленного финансирования. Исключение составляют случаи, когда второй жилой объект находится на ТОТ или на территории активных боевых действий. В таком случае владелец сможет получить компенсацию и за него", — добавила парламентарий.

Напомним, в госбюджете-2025 заложены дополнительные 15 млрд гривен на потерявших жилье переселенцев по программе "єВідновлення". Приблизительно 30 тыс. гражданам выплатят помощь.

Ранее сообщалось, что в Украине усилили поддержку внутренних переселенцев в этом году, а из следующего ВПЛ и другие уязвимые категории граждан смогут рассчитывать на новые выплаты. В частности, будет доступна субсидия на аренду жилья.

выплаты переселенцы компенсация Елена Шуляк ВПЛ єВідновлення

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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