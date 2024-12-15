Оренда житла для ВПО — хто отриає фіндпомогу

Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщеніим особам (ВПО) з двох регіонів країни відшкодовуватимуть фінансові збитки, які виникли під час оренди житла. Фінансову допомогу надаватимуть родинам, які проживають у приймаючих громадахвпродовж пів року.

Про це розповіла пресслужба Мніреінтеграції.

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Хто отримає допомогу на оренду житла

Як зазначили у відомстві, наразі держава надаватиме грошову допомогу ВПО у Вінницькій та Дніпропетровській областях. Інформацію про гомадян, яким належить виплатити гроші, опрацьовуваиме БФ "Право на захист" за сприяння Гуманітарного фонду для України (UHF).

У Мінреінтеграції пояснюють, що кошти на оплату оренди житла надаватимуть родинам ВПО, які вимушено переїхали після 24 лютого 2022 року. Ще одна важлива умова для отримання допомоги: громадяни раніше не були учасниками цільової грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій.

До того ж, українці мають належати до однієї з таких категорій населення:

ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), які здатні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми;В

ВПО, які проживають у МТП під загрозою виселення (особливо в школах і дитячих садках);

ВПО, які проживають в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в МТП;

новоприбулі ВПО (до одного року), які не бажають проживати в МТП.

Нагадаємо, парламент на початку 2024 року підтримав законопроєкт №11028. Таким чином в Україні офіційо визначили правила компенсації для ВПО за знищене нерухоме майно.

Також ми розповідали, що вимушені переселенці отримуватимуть нову фнансову допомогу з 2024 року. Кошти лдям надаватиме один із благодійних фондів.