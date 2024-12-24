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"єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

24 грудня 2024 11:07
Ксенія Симонова - Редактор
Компенсації за житло — хто з ВПО отримає кошти єВідновлення
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов
Ксенія Симонова - Редактор

В рамках оновленої державної програми "єВідновлення", на яку у бюджеті заклали додатково 15 млрд гривень, грошові компенсації виплатять не всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, на кошти зможуть розраховувати ті, хто втратив єдину житлову нерухомість.

Про те, хто зможе претендувати на виплати, розповіла голова комітету ВРУ з питань регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, пише видання "РБК-Україна".

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За словами Шуляк, в урядовій постанові №1432 прописані критерії, умови та процедура надання переселенцям компенсацій за оновленою програмою.

Поки що виділені додаткові кошти здатні покрити виплати тільки для переселенців, які:

  • перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;
  • втратили житло, яке було єдиним об’єктом нерухомого майна (відсутнє право власності на інші об’єкти у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно).

Решта громадян, зокрема ті, хто не виїздив, отримають виплати в рамках наявного фінансування.

Вона нагадала, що держбюджетом-2025 передбачено тільки 4 млрд грн на компенсації, тоді як загальна потреба у коштах становить у середньому 20 — 25 млрд грн. У зв'язку з цим тривають пошуки додаткового джерела фінансування. Зокрема, кошти на програму можна буде залучити від передачі Україні доходів від заморожених активів РФ за кордоном. Також вивчають можливості залучення до виплат кошти за програмою Ukraine Facility.

"Справедливо, щоб компенсацію мали змогу отримати всі без виключення громадяни, житло яких було пошкоджено або зруйновано", — зауважила нардепка.

Водночас, зазначила, що до інших житлових об’єктів нерухомості, крім єдиного, не відносять об’єкти, зареєстровані у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, розташовані у зонах "гарячих точок",  територіях тимчасово окупованих РФ, а також знищені житлові об’єкти, дані про які внесені до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії.

"Іншими словами, переселенці, які не зареєструвалися як ВПО, допоки не зможуть отримувати компенсацію за рахунок збільшеного фінансування. Крім цього, не зможуть претендувати на неї родини переселенців, у яких було кілька обʼєктів знищеної нерухомості. Вони зможуть отримати виплату тільки у межах раніше встановленого фінансування. Виключення становлять випадки, якщо другий житловий обʼєкт знаходиться на ТОТ або на території активних бойових дій. У такому разі власник зможе отримати компенсацію і за нього", — додала парламентарка.

Нагадаємо, у держбюджеті-2025 закладені додаткові 15 млрд гривень на переселенців, які втратили житло, за програмою "єВідновлення". Приблизно 30 тис. громадянам виплатять допомогу.

Раніше повідомлялося, що в Україні посилили підтримку внутрішніх переселенців цього року, а з наступного ВПО та інші вразливі категорії громадян зможуть розраховувати на нові виплати. Зокрема, буде доступна субсидія на оренду житла.

виплати переселенці компенсація Олена Шуляк ВПО єВідновлення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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