Таможенный безвиз для украинской агропродукции — Гетманцев объяснил, что грозит экономике

Комбайны работают в поле. Фото: УНИИН

Европейский Союз решил не продолжать свободную торговлю с Украиной из-за решения президента США Дональда Трампа установить новые тарифы на импорт товаров из других стран. Теперь украинская экономика может столкнуться с серьезными вызовами.

Об этом пишет издание Delo.ua.

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Так, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, больше всего экономика нашей страны пострадает от того, что торговые партнеры США после решения Дональда Трампа, начинают вводить свои тарифы.

"Речь идет о крупных рынках Евросоюза и Китая, которые попытаются защитить своего товаропроизводителя, поэтому вынуждены будут не только отвечать пошлинами в отношении товаров из США, но и вводить пошлины и другие ограничения в отношении Украины", — пояснил политик.

Именно поэтому, по мнению Гетманцева, Евросоюз решил отказать Украине в продлении свободной торговли.

"Это очень печальная для Украины новость, которая плохо повлияет на развитие украинской экономики и экспортного потенциала в частности", — отметил он.

Последствия для украинской экономики могут быть катастрофическими, однако ситуацию еще можно исправить во время переговоров с Еврокомиссией.

"Думаю, возможны как минимум какие-то компромиссные варианты. Мы должны требовать от экономического блока правительства, чтобы они обеспечили для бизнеса мягкий переход. Это очень-очень принципиально. Это сейчас вопрос №1", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Тем Украина в марте на экспорте агропродукции заработала более 2 млрд долл. Определяющими для экспорта были кукуруза, пшеница и подсолнечное масло.

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