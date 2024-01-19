Гранты в 10 тыс. евро от ЕС — кто получит и как подать заявку

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках инициативы EU4Business украинский бизнес, который пострадал в результате войны, сможет получить 100 грантов на 1 млн евро. В конкурсе могут принять участие микро-, малые и средние предприятия.

Об этом сообщили в правительстве, пишет издание ligazakon.net.

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Детальнее о поддержке бизнеса со стороны ЕС

Как отмечается, средства будут предоставлены Европейским Союзом (ЕС) и Германией для поддержки микро-, малого и среднего бизнеса с экспортной возможностью и инновационным потенциалом.

С самого начала полномасштабной войны ЕС и Германия через программу EU4Business провели уже пять подобных грантовых конкурсов, предоставив 5,5 млн. евро для украинских предприятий. Деньги получили 1,1 тыс. компаний.

"Для экономики Украины во время войны важно поддерживать ММСП, чтобы они выстояли, чтобы в дальнейшем постепенно восстановились и развивались", — говорится в сообщении Представительства Евросоюза в Украине.

Условия грантового конкурса

К конкурсу могут присоединиться микро-, малые и средние предприятия, деятельность которых сосредоточена в следующих областях:

переработка (машиностроительная, мебельная, пищевая, легкая промышленность);

креативная индустрия;

логистика и транспорт;

другие сектора с потенциалом экспорта или создания инноваций (образовательные или медицинские услуги).

Подавать заявки украинцы могут через сайт по ссылке. Регистрация продлится до 11 февраля 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) внедряет проект финансовой поддержки граждан Украины. Известно, кто может получить такую помощь и на каких условиях.

Также мы писали, что для украинских граждан доступна экстренная финансовая поддержка, предусмотренная проектом "Денежная помощь и устойчивость для Украины". В "одни руки" можно получить 10,8 тыс. гривен.