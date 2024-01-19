Гранти у 10 тис. євро від ЄС — хто отримає та як подати заявку

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У рамках ініціативи EU4Business український бізнес, який постраждав через війну, зможе отримати 100 грантів на 1 млн євро. У конкурсі зможуть взяти участь мікро-, малі та середні підприємства.

Про це повідомили в уряді, пише видання ligazakon.net.

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Детальніше про підтримку бізнесу з боку ЄС

Як зазначається, кошти нададуть Європейський Союз (ЄС) та Німеччина для підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу з експортною можливістю та інноваційним потенціалом.

З самого початку повномасштабної війни ЄС і Німеччина через програму EU4Business провели вже п’ять подібних грантових конкурсів, надавши 5,5 млн євро для українських підприємств. Гроші отримали 1,1 тис. компаній.

"Для економіки України в часи війни надважливо підтримувати ММСП, щоб вони вистояли, щоб у подальшому поступово відновилися і розвивалися", — йдеться у повідомленні Представництва Євросоюзу в Україні.

Умови грантового конкурсу

До конкурсу можуть долучитися мікро-, малі та середні підприємства, діяльність яких зосереджена в таких галузях:

переробка (машинобудівна, меблева, харчова, легка промисловість);

креативна індустрія;

логістика та транспорт;

інші сектори з потенціалом експорту чи створення інновацій (освітні чи медичні послуги).

Подавати заявки українці можуть через сайт за посиланням. Реєстрація триватиме до 11 лютого 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй (ООН) запроваджує проєкт фінансової підтримки громадян України. Відомо, хто може отримати таку допомогу та на яких умовах.

Також ми писали, що для українських громадяни доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.