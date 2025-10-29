Ощадбанк почне оформлювати держкомпенсації у 70% за програмою єОселя

Відділення Ощадбанку в столиці. Фото: Новини.LIVE

Фінустанова "Ощадбанк" долучилася до нової державної програми з надання компенсацій у 70% за перший внесок в рамках пільгової іпотечної програми "єОселя". Там оприлюднили правила та алгоритм дій для клієнтів, які бажають скористатися такою можливістю.

Про це йдеться на офіційному порталі держбанку.

Держкомпенсації у 70% за програмою єОселя в Ощадбанку

Як зазначається, Ощадбанк став одним із учасників механізму держдопомоги, покликаної покрити частину витрат під час купівлі житла за урядовою програмою "єОселя".

Згідно з правилами, скористатися суттєвою фінансовою підтримкою від держави зможуть такі категорії громадян:

У яких є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Мають реєстрацію на прифронтових територіях.

"Нова опція доступна навіть тим заявникам, які подаються на програму єОселя як представники інших цільових категорій, але мають підтверджений статус ВПО чи місце реєстрації в прифронтовій зоні", — йдеться у повідомленні.

У банку нагадали умови відповідної програми допомоги. Громадяни зможуть розраховувати:

на надання компенсації до 70% від розміру першого внеску;

на повернення до 70% суми щомісячного платежу за перший рік;

до 40 тис. грн на витрати у вигляді комісій, страхування, різних платежів.

При цьому розмір компенсації першого внеску не може перевищувати 30% від загальної вартості житла (ціна нерухомості не може бути вищою 2 млн грн).

Щомісячний платіж не може бути більшим за 150 тис. грн загальної річної компенсації.

Як оформити допомогу через Ощад

Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть звертатися до банку для оформлення держдопомоги під час купівлі житла за програмою "єОселя". Для цього спочатку необхідно подати заявку у мобільному застосунку "Дія". А саме:

з-поміж партнерів програми обрати Ощадбанк;

зібрати стандартний список документів на іпотеку;

додати заяву на отримання держкомпенсації.

Після цього Ощадбанк передасть заяву у Пенсійний фонд, який вирішуватиме, чи ухвалювати рішення про надання державної допомоги. У разі позитивного рішення — фінустанова оформить іпотеку на купівлю нерухомості.

Також подати заявку можна через відділення Ощадбанку, що працюють з іпотечною програмою "єОселя".

"Держава робить важливий крок назустріч людям, які через війну втратили свої домівки або живуть у прифронтових регіонах. Приєднання Ощадбанку до програми єОселя з механізмом державної допомоги дає можливість тисячам українських родин отримати власне житло на доступних умовах", — наголосили в банку.



