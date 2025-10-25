ПриватБанк объяснил, кто и как может получить 70% компенсации по программе єОселя

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых населенных пунктов могут получить компенсацию процентной ставки по программе льготного ипотечного кредитования "єОселя". В финучреждении объяснили, как оформить выплаты и ряд нюансов по соответствующей программе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госфинучреждения.

Реклама

Читайте также:

Что следует знать клиентам ПриватБанка относительно "єОселі"

Согласно подписанному договору с Пенсионным фондом Украины (ПФУ), переселенцы и жители прифронтовых регионов могут подавать заявки на возврат государственных средств по программе "єОселя" в ПриватБанке. Соответствующая программа предусматривает четкие условия, поэтому следует знать такие нюансы:

Государство может вернуть только 70% от суммы первого взноса, если размер аванса не превышал 30% от общей стоимости объекта. Предоставление 70% компенсации ежемесячных платежей предусмотрено исключительно в течение первого года кредитования, а сумма не может превышать 150 тыс. грн совокупного годового платежа; Возможно возмещение до 40 тыс. грн на другие расходы при оформлении кредита, в частности, речь идет о различных комиссиях, сборах, страховых платежах.

В банке пояснили, что при условии возврата государством 70% от аванса на объект недвижимости стоимостью до 2 млн грн, то в итоге:

первый взнос по кредиту составит 180 тыс. грн;

ежемесячная оплата по такому кредиту за первый год будет равна около 4 тыс. грн.

В финучреждении отмечают, что такая возможность призвана оказать поддержку украинцам, у которых нет достаточной суммы сбережений, однако нуждаются в собственном жилье.

Правила получения компенсации в ПриватБанке

Граждане, желающие присоединиться к соответствующей инициативе и получить 70% компенсации от государства по программе "єОселя", должны сделать всего несколько шагов. Прежде всего, необходимо подать соответствующую заявку в приложении госуслуг "Дія" и дождаться одобрения запроса. После этого нужно:

выбрать ПриватБанк для получения кредита;

предоставить банку пакет документов и заявление о компенсации;

после подтверждения оформить кредит с госкомпенсацией.

Согласно условиям льготной кредитной программы:

переселенцы могут получить кредит под 7%;

граждане таких льготных категорий как военные ВСУ по контракту, представители сферы безопасности, медики, учителя, ученые, зарегистрированные в прифронтовых районах, — под 3%;

остальным гражданам, зарегистрированным на прифронтовых территориях, предоставляется кредит под 7%.

Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка назвали основные опасные мошеннические схемы. Также уточнили, как действовать, если уже наткнулись на попытку получить доступ к средствам неизвестными лицами.

Еще мы рассказывали, что у некоторых клиентов ПриватБанка возникают проблемы при снятии наличных в банкоматах. Известно, как оперативно действовать в таких ситуациях и когда возвращают средства.