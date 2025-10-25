ПриватБанк пояснив, хто і як може отримати 70% компенсації за програмою єОселя

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і жителів прифронтових населених пунктів можуть отримати компенсацію відсоткової ставки за програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя". У фінустанові пояснили, як оформити виплати та низку нюансів щодо відповідної програми.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби держфінустанови.

Реклама

Читайте також:

Що варто знати клієнтам ПриватБанку щодо "єОселі"

Згідно з підписаним договором із Пенсійним фондом України (ПФУ), переселенці та жителі прифронтових регіонів можуть подавати заявки на повернення державних коштів за програмою "єОселя" у ПриватБанку. Відповідна програма передбачає чіткі умови, тому варто знати такі нюанси:

Держава може повернути лише 70% від суми першого внеску, якщо розмір авансу не перевищував 30% від загальної вартості об'єкта. Надання 70% компенсації щомісячних платежів передбачене виключно упродовж першого року кредитування, а сума не може перевищувати 150 тис. грн сукупного річного платежу; Можливе відшкодування до 40 тис. грн на інші витрати під час оформлення кредиту, зокрема, йдеться про різноманітні комісії, збори, страхові платежі.

У банку пояснили, що за умови повернення державою 70% від авансу на об'єкт нерухомості вартістю до 2 млн грн, то в підсумку:

перший внесок за кредитом становитиме 180 тис. грн;

щомісячна оплата за таким кредитом за перший рік дорівнюватиме близько 4 тис. грн.

У фінустанові зауважують, що така можливість покликана надати підтримку українцям, у яких немає достатньої суми заощаджень, однак потребують власного житла.

Правила отримання компенсації у ПриватБанку

Громадяни, які бажають долучитися до відповідної ініціативи та отримати 70% компенсації від держави за програмою "єОселя", повинні зробити лише кілька кроків. Передусім, необхідно подати відповідну заявку у застосунку держпослуг "Дія" та дочекатися схвалення запиту. Після цього потрібно:

обрати ПриватБанк для отримання кредиту;

надати банку пакет документів та заяву щодо компенсації;

після підтвердження оформити кредит із держкомпенсацією.

Згідно з умовами пільгової кредитної програми:

переселенці можуть отримати кредит під 7%;

громадяни таких пільгових категорій як військові ЗСУ за контрактом, представники сфери безпеки, медики, вчителі, науковці, зареєстровані у прифронтових районах, — під 3%;

решті громадян, зареєстрованих на прифронтових територіях, надається кредит під 7%.

Раніше ми писали, що клієнтам ПриватБанку назвали основні небезпечні шахрайські схеми. Також уточнили, як діяти, якщо вже натрапили на спробу отримати доступ до коштів невідомими особами.

Ще ми розповідали, що у деяких клієнтів ПриватБанку виникають проблеми під час зняття готівки в банкоматах. Відомо, як оперативно діяти в таких ситуаціях та коли повертають кошти.