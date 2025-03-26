Пенсии в Украине — по каким причинам можно требовать перерасчета

Пенсионер на улице разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Перерасчет выплат пенсионерам — важный вопрос, который требует внимания как со стороны пенсионеров, так и их близких. При этом украинцы могут самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать пенсию.

Об этом говорится на сайте Юристы.ua.

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Перерасчет пенсий — что известно

Как отметили специалисты, перерасчет пенсий, как правило, происходит:

если увеличился страховой стаж;

повысилась зарплата;

пенсионер самостоятельно обратился за перерасчетом.

В последнем случае заявителю даже не нужно озвучивать конкретные причины — можно попросить ПФУ самостоятельно определить самый выгодный вариант перерасчета. Тогда специалисты фонда изучат все основания, чтобы выбрать оптимальный подход.

Основаниями для перерасчета могут быть:

Повышение зарплаты

Если после выхода на пенсию человек два года или более получал более высокую зарплату чем ту, на основе которой начислялась пенсия, у него появляется право обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на перерасчет. Делать это можно каждые два года, но при условии, что доход растет.

Увеличение трудового стажа

Если пенсионер не оставил работу после выхода на заслуженный отдых и получает дополнительный стаж, тогда ему тоже могут пересчитать пенсионные выплаты. Если за этот период накапливается полный стаж, который учитывают для пенсии, перерасчет проводят сразу.

Рост прожиточного минимума

Когда этот показатель повышается, украинцам автоматически пересматривают размер пенсионных выплат. Для пенсионеров, которые уже не работают, индексацию проводят сразу, а для работающих — когда они уволятся или завершат трудовую деятельность.

Почему еще могут пересчитать пенсионные выплаты

Кроме основных причин, пенсию могут пересмотреть:

если пенсионер подаст новые документы, например, относительно трудового стажа или заработка;

после назначения новых надбавок или доплат;

на основании заявления от участника боевых действий (УБД);

чтобы оформить пенсию в связи с потерей кормильца.

Напомним, что некоторым пенсионерам могут начислить выплаты сразу за несколько месяцев. Это касается ВПЛ, которым ранее заблокировали пенсии.

Также отметим, что украинцы, которые вышли на пенсию давно, имеют существенно ниже выплаты против сумм пенсионеров, которые вышли недавно. Известно, почему так происходит.