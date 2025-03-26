Пенсії в Україні — з яких причин можна вимагати перерахунку

Пенсіонер на вулиці розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Перерахунок виплат пенсіонерам — важливе питання, яке потребує уваги як з боку пенсіонерів, так і їхніх близьких. При цьому українці можуть самостійно звернутися до Пенсійного фонду з проханням перерахувати пенсію.

Про це йдеться на сайті Юристи.ua.

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Перерахунок пенсій — що відомо

Як пояснили фахівці, перерахунок пенсій, як правило, відбувається:

якщо зріс страховий стаж;

підвищилася зарплата;

пенсіонер самостійно звернувся за перерахунком.

В останньому випадку заявнику навіть не потрібно озвучувати конкретні причини — можна попросити ПФУ самостійно визначити найвигідніший варіант перерахунку. Тоді фахівці фонду вивчать усі підстави, щоби обрати оптимальний підхід.

Підставами для перерахунку можуть бути:

Підвищення зарплати

Якщо після виходу на пенсію людина два роки або більше отримувала вищу зарплату ніж ту, на основі якої нараховувалась пенсія, у неї з'являється право звернутися до Пенсійного фонду та написати заяву на перерахунок. Робити це можна кожні два роки, але за умови, що дохід зростає.

Збільшення трудового стажу

Якщо пенсіонер не залишив роботу після виходу на заслужений відпочинок і отримує додатковий стаж, тоді йому теж можуть перерахувати пенсійні виплати. Якщо за цей період накопичується повний стаж, який враховують для пенсії, перерахунок проводять одразу.

Зростання прожиткового мінімуму

Коли цей показник підвищується, українцям автоматично переглядають розмір пенсійних виплат. Для пенсіонерів, які вже не працюють, індексацію проводять одразу, а для працюючих — коли вони звільняться або завершать трудову діяльність.

Чому ще можуть перерахувати пенсійні виплати

Окрім основних причин, пенсію можуть переглянути:

якщо пенсіонер подасть нові документи, наприклад, щодо трудового стажу або заробітку;

після призначення нових надбавок чи доплат;

на підставі заяви від учасника бойових дій (УБД);

щоби оформити пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Нагадаємо, що деяким пенсіонерам можуть нарахувати виплати одразу за декілька місяців. Це стосується ВПО, яким раніше заблокували пенсії.

Також зауважимо, що українці, котрі вийшли на пенсію давно, мають суттєво нижчі виплати проти сум пенсіонерів, які вийшли недавно. Відомо, чому так відбувається.