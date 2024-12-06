Ощадбанк объяснил, как обратиться в службу поддержки через Viber

Карта Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Каждый украинский банк имеет свою бесплатную горячую линию, куда можно обращаться по необходимости, а также другие современные возможности для коммуникации. В частности, клиенты государственного "Ощадбанка" могут оперативно связаться со службой поддержки банка через приложение Viber.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как оперативно связаться с оператором Ощадбанка

Так, благодаря приложению Viber клиенты Ощадбанка могут звонить по телефону из любого уголка мира: находясь за границей или на временно оккупированных территориях.

Как правило, когда клиент звонит по телефону на горячую линию банка, то имеет живой разговор с оператором. Ему не нужно выслушивать автоматическое меню, где нужно выбирать необходимую опцию.

Операторы способны быстрее помочь решить различные проблемы, начиная с уточнения данных о банковских услугах и завершая помощью при возникновении проблем с финансовыми операциями или банкоматом.

Такой звонок возможен, если для использования услуги Ощадбанка аккаунт Viber зарегистрирован на основе украинского мобильного номера.

Совершить вызов можно следующим образом:

через аккаунт Oschadbank в Viber, куда приходят сообщения о финансовых операциях со счета. Для этого необходимо в правом верхнем углу нажать на иконку телефона;

можно также набрать в сервисе звонков Viber номер *333;

еще есть возможность заказа звонка в разделе "Обратная связь". Там достаточно нажать пункт "Viber-звонок".

В случае возникновения вопросов — со службой поддержки можно связаться следующими способами:

горячая линия 0-800-210-800 (все звонки по Украине бесплатны);

через web-звонок в браузере (необходима авторизация на сайте, указав мобильный телефон).

Возможности связи. Источник: Ощадбанк

Напомним, ранее Ощадбанк в очередной раз пролонгировал срок действия карт. Даже если истек срок использования, они будут активны по меньшей мере до 31 декабря этого года.

Также мы писали, что все внутренне перемещенные лица, получившие этот статус до 24 февраля 2022 года, должны подтвердить свое лицо в Ощадбанке. Такую процедуру необходимо проходить каждые полгода.