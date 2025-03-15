Пенсии в Украине — почему старшие люди получают меньшие выплаты

Человек считает купюры по 1 тысяче гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине граждане, которые вышли на пенсию много лет назад, имеют существенно меньшие выплаты, в отличие от пенсионеров, которые ушли на заслуженный отдых недавно. Причина заключается в особенностях расчета пенсий.

Об этом заявил эксперт Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".

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Так, один из граждан прислал юристам сообщение, в котором интересовался тем, как в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассчитывали коэффициент зарплаты за 2006 год.

"Как рассчитывали коэффициент зарплаты за 2006 год, а именно — за какие годы брали сумму коэффициентов зарплаты, если пенсию начисляли в 2006 году", — говорилось в его сообщении.

В ответ юрист объяснил, как зарплата влияет на размер пенсии. По его словам, когда специалисты проводят расчет, то учитывают не номинальный доход украинца, который выходит на пенсию, а скорректированный заработок.

"Коэффициент зарплаты застрахованного лица — сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Коэффициент заработной платы за месяц определяется путем деления суммы заработной платы лица за этот месяц на среднюю заработную плату в Украине за этот же месяц", — отметил Авазян.

Добавим, что для расчета пенсий в Украине рассчитываются есть специальная формула:

СЗП × ИКЗ × КС = сумма пенсионной выплаты, где:

СЗП — средняя зарплата по стране;

ИКЗ— индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС — коэффициент стажа (каждый год трудового стажа добавляет 1% к выплатам).

Также отметим, что правительство ежегодно проводит индексацию пенсий для того, чтобы уравнять старые пенсионные выплаты с современными. Так, повышенные пенсии в этом году будут получать 23,7 тыс. пенсионеров силового сектора. У такой категории граждан средний размер вырос на 1,18 тыс. грн.

Также более высокие выплаты будут иметь 384 тыс. гражданских лиц. Их пенсии в среднем выросли на 425 грн. Бывшим чиновникам и ученым повысили выплаты на 987 грн.

Напомним, что многих украинцев беспокоит вопрос будущих пенсионных выплат. Поэтому в правительстве объяснили, как гражданам уже сейчас увеличить размер своей пенсии.

Еще мы рассказывали, кто из участников боевых действий может получить право на досрочную пенсию по возрасту. Размер льготных пенсий зависит от продолжительности страхового стажа и получаемой зарплаты.