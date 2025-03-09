Індексація пенсій — як дізнатися, які виплати тепер отримуватимете

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ще не усі пенсіонери отримали свої виплати у березні, тож їм цікаво, як змінилися пенсії після індексації. Та щоби про це дізнатися, необов'язково чекати нарахування грошей.

У Пенсійному фонді пояснили, як українцям дізнатися розмір пенсії після індексації.

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Так, користувачам для перевірки розміру оновленою пенсії потрібно виконати два прості кроки:

зайти на вебпортал ПФУ та авторизуватися;

відкрити розділ "Моя пенсія".

Там можна дізнатися новий розмір пенсії, яку нараховують громадянам з 1 березня 2025 року.

Як змінилися пенсії українців у березні

За даними Пенсійного фонду у Вінницькій області, підвищені пенсії цього року отримуватимуть 23,7 тис. пенсіонерів силового сектору. У такої категорії громадян середній розмір зріс на 1,18 тис. грн.

Також вищі виплати матимуть 384 тис. цивільних осіб. Їхні пенсії у середньому зросли на 425 грн більше. Колишнім чиновникам та науковцям підвищили виплати на 987 грн.

Водночас очільниця політичної сили "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк раніше розповіла, що у 2025 році осучаснення пенсій торкнулося майже 10 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, що у квітні пенсії перерахують ще одній категорії українців. Йдеться про як мінімум 2,8 млн громадян.

Також ми розповідали, що громадяни під час своєї трудової діяльності можуть самостійно коригувати розмір пенсії у майбутньому. Але спочатку потрібно дізнатися, на яких умовах формується розмір виплати.