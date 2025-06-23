Ячмень дорожает на украинском агрорынке — сколько стоит тонна

Есть две причины — почему растет стоимость ячменя в Украине
Цены на ячмень в украинских портах в последнее время начали постепенно расти. Подорожанию культуры способствуют сразу несколько факторов.
Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, что происходит на украинском агрорынке в июне.
Подробнее о ценах на ячмень
В течение последней недели в портах Украины на условиях СРТ растут цены на фуражный ячмень нового урожая, говорится в материале издания АПК-Информ.
Как отмечается, ячмень прибавляет в цене из-за активизации импортеров, а также невысокой урожайности на старте уборочной кампании. Количество предложений ячменя ограничено, что также поддерживает цены.
Так, в портах Большой Одессы закупочные цены на фуражный ячмень повысились на 1-3 доллара за тонну. А в дунайских портах цены в среднем повысились на 2 доллара за тонну.
Цены на внутреннем рынке — сколько стоит тонна ячменя
Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, средняя стоимость ячменя на агрорынке по состоянию на 23 июня — 8 050 грн за тонну. За последние 8 дней агрокультура подорожала на 178 грн.
Так, 15 и 16 июня тонну ячменя можно было купить за 7 872 грн. Это минимальный показатель, который фиксировался на рынке на прошлой неделе. В дальнейшем стоимость культуры постепенно росла: с 17 июня по 22 июня тонна подорожала с 7 949 грн до 8 050 грн.
Ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают ввести пошлины на экспорт сои и рапса. Предложение еще должен рассмотреть парламент.
Также 3 июня Европейская комиссия (ЕК) сообщила о восстановлении довоенных квот на импорт украинской агропродукции. Но для некоторых товаров ограничения не будут применяться.
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