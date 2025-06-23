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Главная Финансы Есть две причины — почему растет стоимость ячменя в Украине

Есть две причины — почему растет стоимость ячменя в Украине

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Дата публикации 23 июня 2025 06:30
Ячмень дорожает на украинском агрорынке — сколько стоит тонна
Техника на поле работает ячмень. Фото: УНИАН
Ключові моменти Подробнее о ценах на ячмень Цены на внутреннем рынке — сколько стоит тонна ячменя

Цены на ячмень в украинских портах в последнее время начали постепенно расти. Подорожанию культуры способствуют сразу несколько факторов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, что происходит на украинском агрорынке в июне.

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Подробнее о ценах на ячмень

В течение последней недели в портах Украины на условиях СРТ растут цены на фуражный ячмень нового урожая, говорится в материале издания АПК-Информ.

Как отмечается, ячмень прибавляет в цене из-за активизации импортеров, а также невысокой урожайности на старте уборочной кампании. Количество предложений ячменя ограничено, что также поддерживает цены.

Так, в портах Большой Одессы закупочные цены на фуражный ячмень повысились на 1-3 доллара за тонну. А в дунайских портах цены в среднем повысились на 2 доллара за тонну.

Цены на внутреннем рынке — сколько стоит тонна ячменя

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, средняя стоимость ячменя на агрорынке по состоянию на 23 июня — 8 050 грн за тонну. За последние 8 дней агрокультура подорожала на 178 грн.

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Как менялись цены на ячмень в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, 15 и 16 июня тонну ячменя можно было купить за 7 872 грн. Это минимальный показатель, который фиксировался на рынке на прошлой неделе. В дальнейшем стоимость культуры постепенно росла: с 17 июня по 22 июня тонна подорожала с 7 949 грн до 8 050 грн.

Ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают ввести пошлины на экспорт сои и рапса. Предложение еще должен рассмотреть парламент.

Также 3 июня Европейская комиссия (ЕК) сообщила о восстановлении довоенных квот на импорт украинской агропродукции. Но для некоторых товаров ограничения не будут применяться.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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