Пенсии в 2025 году — кого и почему могут лишить выплат

Есть четыре причины — почему украинцев лишают пенсий
Некоторых украинцев могут лишить пенсионных выплат в 2025 году. Поступления заблокируют, если пенсионеры нарушат четыре основных правила.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Почему украинцам могут заблокировать пенсионные выплаты
Причины, которые повлияют на остановку пенсионных начислений, предусмотрены в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, деньги не будут поступать, если:
- выплаты назначили на основании документов с недостоверными сведениями;
- получатель пенсии умер;
- пенсионер полгода не получал выплаты;
- пенсионер выехал за границу в страну, которая не имеет с Украиной соответствующего пенсионного договора.
Можно ли возобновить начисление пенсий
Для этого, как отмечают в ПФУ, нужно подать соответствующее заявление в госструктуру. Сделать это можно лично или по почте, если человек временно выехал за границу. Если воспользоваться последним вариантом, тогда к заявлению надо приложить:
- копию документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей;
- оригинал документа, удостоверяющего факт, что пенсионер жив (можно получить в дипломатических учреждениях Украины за рубежом);
- копия украинского паспорта;
Компенсация за размещение ВПЛ — что изменилось
С января 2025 года компенсацию за приют ВПЛ выплачивает Пенсионный фонд. А уже с 1 марта учреждение будет решать, кто из украинцев может рассчитывать на выплату компенсаций.
Владельцы жилья, которые были внесены в списки на получение компенсации расходов ранее, могут не обращаться в ПФУ, поскольку выплаты продолжат автоматически.
Напомним, государство доплачивает гражданам более 2 тыс. грн к основной пенсии. Чтобы получать такую прибавку, украинцы должны соответствовать определенным критериям.
Также мы писали, как украинцам можно получить пенсию в более 10 тыс. грн. Размер будущей пенсии можно изменить благодаря благотворительным взносам.
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