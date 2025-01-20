Пенсии в 2025 году — кого и почему могут лишить выплат

Пенсионеры в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Некоторых украинцев могут лишить пенсионных выплат в 2025 году. Поступления заблокируют, если пенсионеры нарушат четыре основных правила.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Почему украинцам могут заблокировать пенсионные выплаты

Причины, которые повлияют на остановку пенсионных начислений, предусмотрены в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, деньги не будут поступать, если:

выплаты назначили на основании документов с недостоверными сведениями;

получатель пенсии умер;

пенсионер полгода не получал выплаты;

пенсионер выехал за границу в страну, которая не имеет с Украиной соответствующего пенсионного договора.

Можно ли возобновить начисление пенсий

Для этого, как отмечают в ПФУ, нужно подать соответствующее заявление в госструктуру. Сделать это можно лично или по почте, если человек временно выехал за границу. Если воспользоваться последним вариантом, тогда к заявлению надо приложить:

копию документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей;

оригинал документа, удостоверяющего факт, что пенсионер жив (можно получить в дипломатических учреждениях Украины за рубежом);

копия украинского паспорта;

Компенсация за размещение ВПЛ — что изменилось

С января 2025 года компенсацию за приют ВПЛ выплачивает Пенсионный фонд. А уже с 1 марта учреждение будет решать, кто из украинцев может рассчитывать на выплату компенсаций.

Владельцы жилья, которые были внесены в списки на получение компенсации расходов ранее, могут не обращаться в ПФУ, поскольку выплаты продолжат автоматически.

Напомним, государство доплачивает гражданам более 2 тыс. грн к основной пенсии. Чтобы получать такую прибавку, украинцы должны соответствовать определенным критериям.

Также мы писали, как украинцам можно получить пенсию в более 10 тыс. грн. Размер будущей пенсии можно изменить благодаря благотворительным взносам.