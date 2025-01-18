Доплати до пенсії у 2025 році — хто з українців отримає

Літня жінка у вагоні поїзда. Фото: УНІАН

Деяким українським пенсіонерам у 2025 році доплачуватимуть понад дві тисячі гривень до основної пенсії. Однак нарахування доступні не усім літнім громадянам.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснили у держструктурі, 2 361 грн цього року доплачуватимуть непрацюючим пенсіонерам за постійне проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення.

Зазначається, що пенсіонерам, які хочуть отримувати виплату, потрібно підтвердити що:

вони проживали або працювали в зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року або у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року;

отримали статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Право на дострокові виплати мають жінки у віц 50 років, якщо вони виховували особу з інвалідності з дитинства. Крім того, їй потрібно набути мінімум 15 років страхового стажу.

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