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Доплата до пенсії у понад 2 тис. гривень — хто отримає

18 січня 2025 06:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Доплати до пенсії у 2025 році — хто з українців отримає
Літня жінка у вагоні поїзда. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Деяким українським пенсіонерам у 2025 році доплачуватимуть понад дві тисячі гривень до основної пенсії. Однак нарахування доступні не усім літнім громадянам.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснили у держструктурі, 2 361 грн цього року доплачуватимуть непрацюючим пенсіонерам за постійне проживання у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення.

Зазначається, що пенсіонерам, які хочуть отримувати виплату, потрібно підтвердити що:

  • вони проживали або працювали в зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року або у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року;
  • отримали статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кому з українці дозволяють достроково вийти на пенсію

Право на дострокові виплати мають жінки у віц 50 років, якщо вони виховували особу з інвалідності з дитинства. Крім того, їй потрібно набути мінімум 15 років страхового стажу. 

Раніше ми розповідали, які країни світу дбають про пенсіонерів. Так, найкращими країнами для життя люде похилого віку є Панама, Португалія, Коста-Рика, Мексика, Франція.

Також ми писали, хто з українців може отримати пенсію у розмірі 40% від зарплати. Відомо також, як оформити виплати. 

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