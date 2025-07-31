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Главная Финансы Идентификация в Ощадбанке — почему могут не принять документы

Идентификация в Ощадбанке — почему могут не принять документы

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 06:01
Клиенты Ощадбанка имеют трудности с идентификацией — что важно знать
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" должны выполнять требование о подтверждении своей личности для дальнейшей возможности доступа к собственным средствам на счете. Однако у некоторых граждан возникают трудности с документами, направленными через "Дію".

Об этом говорится в сообщении на сайте "Минфин" в разделе отзывов.

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Трудности с идентификацией в Ощадбанке

Как рассказала одна из клиенток банка, она получила ограничения по банковскому счету. Ее предупредили, что без прохождения процедуры идентификации будет невозможным дальнейшее пользование средствами.

Женщина отметила, что прошла подтверждение своей личности через сайт Пенсионного фонда с "Дією.Підпис", однако финучреждение не сняло ограничения.

"В вайбере пришло сообщение "на вашем счете установлено ограничение" и необходимо пройти идентификацию. Идентификация пройдена через ПФ, через Дія.Підпис. Почему и дальше операции с картой невозможны?", — говорится в обращении.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Минфин

Что стоит знать о подтверждении документов в Ощадбанке

На портале представители банка не предоставили ответа, однако ранее аналогичной проблеме дали объяснение. Там отметили, что в Ощадбанке "могут не подойти документы" из "Дії". В связи с этим советовали гражданам лично обратиться в банк и предоставить ID-карту с бумажными документами.

По информации банка, также клиенты могут проходить идентификацию в Ощадбанке через обычный видеозвонок в контакт-центр.

Для этого необходимо согласовать время и дату назначения видеозвонка. При этом вводить персональные данные или реквизиты платежных карт, таких как номер карты, срок действия или ПИН-код, не нужно.

После регистрации каждый гражданин получит дальнейшие подробные инструкции для подтверждения своей личности.

Ранее мы сообщали о правилах финансового мониторинга в Ощадбанке. Согласно условиям, предусмотрена возможность введения ограничений со стороны финучреждения при определенных обстоятельствах.

Также мы писали, что в Ощадбанке предусмотрена комиссия за запросы через банкоматы или терминалы, превышающие доступную сумму на счете. Однако можно не переплачивать, зная определенные правила.

Дия Ощадбанк деньги банки банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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