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Главная Финансы Идентификация пенсионеров: как проверить и избежать проблем с выплатами

Идентификация пенсионеров: как проверить и избежать проблем с выплатами

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 06:10
Право на пенсию: как убедиться в результате прохождения идентификации
Пожилая женщина с планшетом, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры должны регулярно проходить физическую идентификацию для сохранения права на выплаты. Самостоятельно проверить, пройдена ли соответствующая процедура в 2026 году, можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

О том, как это правильно сделать, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как пенсионеру проверить факт прохождения идентификации

Как пояснили в Пенсионном фонде, уточнить информацию о результатах проверки можно через специальный сервис "Моя идентификация" на портале электронных услуг.

Такой сервис позволяет подтвердить факт прохождения идентификации и убедиться в продолжении выплаты пенсии в следующем периоде. Для этого необходимо:

  • зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда;
  • авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Дія.Підпису"/ID.GOV.UA;
  • войти в личный кабинет;
  • выбрать раздел "Моя идентификация";
  • проверить дату последней идентификации и способ ее проведения.

Если пенсионер ни разу не проходил идентификацию, то там будут отображаться пустые поля:

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  • дата;
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Наличие информации в сервисе означает, что процедура была пройдена успешно, а соответствующие данные уже внесены в базу ПФУ.

До какой даты необходимо проходить идентификацию

Физическая идентификация пенсионеров проводится ежегодно, поэтому даже если гражданин проходил ее в 2025 году или ранее, для продолжения выплат в 2027 году процедуру необходимо пройти повторно.

Конечным сроком для прохождения идентификации пенсионерами является 31 декабря 2026 года. Если гражданин не подтвердит свою личность до этого срока, выплату пенсии приостановят. В то же время, после прохождения процедуры выплаты могут возобновить в соответствии с нормами законодательства.

Основной целью данной процедуры является необходимость подтверждения того, что гражданин жив и лично получает причитающиеся ему государственные выплаты. Такой подход призван предотвратить мошенничество и незаконное получение пенсий посторонними лицами.

Для пенсионеров доступно несколько вариантов подтверждения личности. В частности, сделать это можно:

  • в отделении Пенсионного фонда;
  • в дипломатическом учреждении Украины (посольство/консульство), если человек находится за границей;
  • удаленно через портал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи или "Дія.Підпису";
  • во время видеоконференции со специалистом ПФУ после предварительной записи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, каков может быть размер пенсии в Украине при зарплате 30 000 грн. Согласно правилам пенсионного законодательства, сумма пенсионного обеспечения привязана к страховому стажу и официальной зарплате в период трудовой деятельности. Окончательная сумма выплат будет индивидуальной, ведь ПФУ использует для расчета отдельную формулу.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПФУ начнут сверять информацию о пенсионерах с государственными реестрами. Это необходимо для мониторинга законности начисления пенсий, что предусмотрено обновленной Методикой верификации пенсионных выплат. В частности, фонд планирует получать информацию из системы "Трембита".

выплаты деньги пенсия
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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