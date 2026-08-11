Право на пенсію: як упевнитися у результаті проходження ідентифікації

Жінка похилого віку з планшетом, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українські пенсіонери мають регулярно проходити фізичну ідентифікацію для збереження права на виплати. Самостійно перевірити, чи пройдено відповідну процедуру у 2026 році, можна на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про те, як це правильно зробити, розповідає видання Новини.LIVE.

Як пенсіонеру перевірити факт проходження ідентифікації

Як пояснили у Пенсійному фонді, уточнити інформацію щодо результатів перевірки можна через спеціальний сервіс "Моя ідентифікація" на порталі е-послуг.

Такий сервіс дає змогу підтвердити факт проходження ідентифікації та переконатися у продовженні виплат пенсії наступного періоду. Для цього необхідно:

зайти на портал е-послуг Пенсійного фонду;

авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпису/ID.GOV.UA;

зайти у власний кабінет;

обрати розділ "Моя ідентифікація";

перевірити дату останньої ідентифікації та спосіб її проведення.

Якщо пенсіонер не проходив жодного разу ідентифікацію, то там відобразяться порожні поля:

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дата;

джерело.

За наявності інформації у сервісі — це означає, що процедуру було пройдено успішно, а відповідні дані вже внесені до бази ПФУ.

До якої дати необхідно проходити ідентифікацію

Фізична ідентифікація пенсіонерів має щорічний характер, а тому навіть якщо громадянин проходив її 2025 році або раніше, для продовження виплат у 2027-му процедуру необхідно пройти повторно.

Кінцевою датою для проходження ідентифікації для пенсіонерів є 31 грудня 2026 року. Якщо громадянин не підтвердить свою особу до цього терміну, то виплату пенсії призупинять. Водночас, після її проходження виплати можуть поновити відповідно до норм законодавства.

Основною метою відповідної процедури є необхідність підтвердження, що громадянин живий та особисто отримує належні йому держвиплати. Такий підхід покликаний запобігти шахрайству та протиправному отриманню пенсій сторонніми особами.

Для пенсіонерів доступні кілька варіантів підтвердження особи. Зокрема, зробити це можна:

у відділенні Пенсійного фонду;

у дипломатичній установі України (посольство/консульство), якщо людина перебуває за кордоном;

дистанційно через портал ПФУ із використанням кваліфікованого е-підпису або Дія.Підпису;

під час відеоконференції з фахівцем ПФУ після попереднього запису.

Раніше Новини.LIVE розповідали, який може бути розмір пенсії в Україні із зарплатою 30 000 грн. За правилами пенсійного законодавства, сума пенсійного забезпечення прив'язана до страхового стажу та офіційної зарплатні у період трудової діяльності. Кінцева сума виплат буде індивідуальною, адже ПФУ використовує для здійснення розрахунку окрему формулу.

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