Пенсии в Украине — как проверить в новом сервисе, нужна ли идентификация

Идентификация для права на пенсию — как работает новый сервис
Пенсионеры, которые до сих пор проживают на оккупированной территории Украины или находятся за пределами страны, обязаны пройти обязательную физическую идентификацию для сохранения права на начисление пенсий и соцвыплат. Известно, кому именно необходима такая процедура, какие действуют правила и какие новые возможности появились для таких граждан.
Соответствующее требование предусмотрено постановлением правительства №299.
Что стоит знать об идентификации пенсионеров в 2025 году
Правительственное постановление регулирует порядок предоставления пенсий и других соцвыплат для нескольких категорий граждан. Речь идет о:
- Тех, кто проживает на захваченных РФ территориях Запорожской, Донецкой, Херсонской, Луганской, Харьковской, Днепропетровской областей и аннексированном Крыму.
- Тех, кто выехал из оккупации на подконтрольную Украине территорию, однако не стал на учет в украинском Пенсионном фонде.
- Тех, кто проживает за границей в течение 183 дней/имеют статус беженца/временного убежища.
Согласно правилам, гражданам разрешается пройти процедуру идентификации в любом сервисном центре ПФУ без привязки к адресу проживания или регистрации. Это стало возможно благодаря внедрению принципа экстерриториальности.
Также Пенсионный фонд предусмотрел право для пенсионеров и получателей страховых выплат, проживающих за рубежом или на оккупированных территориях, пройти проверку в дистанционном режиме, то есть по видеосвязи. Заявление на процедуру идентификации можно подать на портале ПФУ. После его обработки на адрес электронной почты, указанной в заявлении, поступит сообщение о дне и времени проведения процедуры идентификации по видео.
Также на портале е-услуг ПФУ для пользователей со статусом "пенсионер" создали новую удобную услугу "Моя идентификация".
Там можно будет просмотреть:
- дату последней идентификации;
- источник, с помощью которого она была осуществлена.
Такая услуга позволит легко убедиться, что идентификация гражданина проведена, что будет основанием для продолжения выплат.
Чтобы воспользоваться ею, необходимо выполнить несколько шагов. А именно:
- зайти на портал е-услуг ПФУ;
- авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи/Дія.Підпису/ID.GOV.UA;
- войти в личный кабинет;
- в меню выбрать рубрику "Моя идентификация".
До какого числа необходимо пройти идентификацию
Соответствующие категории лиц обязаны пройти физическую идентификацию до определенной даты. Если пенсионер и получатель помощи не пройдет физическую идентификацию вовремя — выплату пенсии или соцпомощи прекратят.
Граждане, которые получают пенсии на текущие счета, открытые в украинских банках, обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.
Те, кто получают отдельные виды государственных пособий, должны выполнить требование по идентификации до 1 ноября этого года.
