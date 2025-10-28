Видео
Дата публикации 28 октября 2025 06:10
обновлено: 10:06
Пенсии 2025 — при каких условиях начисляют помощь при выходе на заслуженный отдых
Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине две категории граждан, имеющих право на досрочную пенсию за выслугу лет, могут получить денежную помощь при выходе на заслуженный отдых. Соответствующая возможность доступна при соблюдении работниками определенных условий.

Такое право закреплено в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Кому начисляют помощь при выходе на пенсию

Получить дополнительную помощь могут представители сферы образования и здравоохранения. Выплату могут предоставить при соблюдении некоторых условий. Отсутствие хотя бы одного из них не будет давать права на начисление денежной помощи. А именно:

  1. Работник выходит на пенсию по возрасту в соответствии с законом №1058.
  2. Гражданин работал в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на день достижения пенсионного возраста на должностях, предусматривающих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законом №1788-XII "О пенсионном обеспечении".
  3. Соблюдено требование относительно страхового стажа на соответствующих должностях для женщин в 30 лет, для мужчин в 35 лет.
  4. Отсутствует начисление до этого любой другой пенсии.

Размер денежной помощи и механизм начисления

Согласно нормам закона, размер денежной помощи равен десяти месячным пенсиям. Однако не всегда Пенсионный фонд начисляет такую выплату работникам бюджетной сферы. В основном гражданам отказывают в связи с тем, что нет информации о бесплатных отпусках и отпусках по уходу за ребенком, или в спецстаж не зачислены обучение и военная служба.

Помощь при выходе на пенсию определяют на основе определенного пакета документов, как и для оформления обычной пенсии. При этом отдельно представители ПФУ проверят следующую информацию:

  • работал ли гражданин на дату достижения пенсионного возраста в государственном или коммунальном учреждении;
  • подпадает ли должность под те, которые дают право на финпомощь;
  • достаточен ли страховой стаж именно на соответствующих должностях;
  • не было ли начислено ранее других видов пенсий.

Ранее мы писали, что в следующем году у украинцев, которые имеют инвалидность, могут повыситься пенсионные выплаты. Это произойдет в случае принятия законопроекта "О госбюджете-2026".

Еще мы рассказывали, что государство может доплачивать ежемесячно к пенсиям до 600 грн особой категории граждан. Также имеют право на досрочный выход на свой заслуженный отдых.

