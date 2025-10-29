От пенсионеров требуют предоставить справку о подтверждении доходов — детали

Пожилые люди с бумагами. Фото: Freepik

От украинских пенсионеров в ряде случаев могут требовать справку о доходах, в частности, при оформлении жилищных субсидий на новый отопительный сезон 2025-2026. Учитывая это, Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством соцполитики и Пенсионным фондом предоставили возможность оформления справки в онлайн-режиме.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Минсоцполитики.

Реклама

Читайте также:

Когда могут требовать справку о доходах от пенсионеров

Документ, где указан уровень доходов, пенсионерам может понадобиться в различных ситуациях. В частности, осенью актуален для тех, кто хотел бы получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг на ближайший холодный сезон. Также справка необходима в таких случаях:

если речь идет о выезде за границу (для подтверждения платежеспособности или перевода пенсии);

для получения соцвыплат или услуг, требующих подтверждения платежеспособности;

при получении пенсионного удостоверения.

Благодаря цифровизации соответствующую справку о доходах пенсионерам получить стало значительно легче, не выходя из дома, понадобится только доступ к интернету. В целом оформить такой документ граждане могут несколькими способами:

обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

через портал электронных услуг ПФУ;

в мобильном приложении Пенсионного фонда.

Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн

Для того, чтобы оформить справку о доходах дистанционно, необходимо сделать несколько шагов. В частности, на портале электронных услуг ПФУ нужно:

нажать в углу справа экрана "Вход";

авторизоваться через квалифицированную электронную подпись (КЭП);

зайти в пункт "Коммуникации с ПФУ";

выбрать опцию "Запрос на получение е-документов";

найти необходимый вид справки;

заполнить все обязательные поля в форме;

указать период, за который нужна справка;

предоставить разрешение на передачу и обработку персональной информации;

нажать пункт "Отправить в ПФУ".

Ознакомиться с результатом обработки заявления можно будет в разделе "Мои обращения".

Ранее мы писали, кому из украинцев предоставляют денежную помощь при выходе на заслуженный отдых. Речь идет о выплате десяти пенсий сразу.

Также мы рассказывали, что ряду пенсионеров ежемесячно начисляют дополнительные суммы. О том, как получать больше, объяснили в Пенсионном фонде.