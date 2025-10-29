От пенсионеров требуют предоставить справку о подтверждении доходов — детали

Справка о доходах пенсионеров — зачем требуют и как получить
От украинских пенсионеров в ряде случаев могут требовать справку о доходах, в частности, при оформлении жилищных субсидий на новый отопительный сезон 2025-2026. Учитывая это, Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством соцполитики и Пенсионным фондом предоставили возможность оформления справки в онлайн-режиме.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Минсоцполитики.
Когда могут требовать справку о доходах от пенсионеров
Документ, где указан уровень доходов, пенсионерам может понадобиться в различных ситуациях. В частности, осенью актуален для тех, кто хотел бы получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг на ближайший холодный сезон. Также справка необходима в таких случаях:
- если речь идет о выезде за границу (для подтверждения платежеспособности или перевода пенсии);
- для получения соцвыплат или услуг, требующих подтверждения платежеспособности;
- при получении пенсионного удостоверения.
Благодаря цифровизации соответствующую справку о доходах пенсионерам получить стало значительно легче, не выходя из дома, понадобится только доступ к интернету. В целом оформить такой документ граждане могут несколькими способами:
- обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;
- через портал электронных услуг ПФУ;
- в мобильном приложении Пенсионного фонда.
Как пенсионерам оформить справку о доходах онлайн
Для того, чтобы оформить справку о доходах дистанционно, необходимо сделать несколько шагов. В частности, на портале электронных услуг ПФУ нужно:
- нажать в углу справа экрана "Вход";
- авторизоваться через квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- зайти в пункт "Коммуникации с ПФУ";
- выбрать опцию "Запрос на получение е-документов";
- найти необходимый вид справки;
- заполнить все обязательные поля в форме;
- указать период, за который нужна справка;
- предоставить разрешение на передачу и обработку персональной информации;
- нажать пункт "Отправить в ПФУ".
Ознакомиться с результатом обработки заявления можно будет в разделе "Мои обращения".
