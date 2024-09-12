Пенсии в Украине - какие будут выплаты за зарплаты в 15 тыс. грн

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Украине размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, которую получали люди за время своей трудовой деятельности. Известно, на какую пенсию на заслуженном отдыхе можно рассчитывать, имея 15 тысяч гривен зарплаты.

Такие подсчеты привело издание Oboz.ua.

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За последние три месяца года средняя пенсия повысилась на 73 грн, до 5,8 тыс. гривен. Для сравнения, украинцы получали в начале года в среднем 5,38 тыс. грн, свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

В то же время, около 26% пенсионеров получают пенсию, не превышающую 3 тыс. грн. Выплаты различаются в областях: самые высокие получают жители Киева, а самые низкие — в Тернопольской области.

Львиная доля граждан получает пенсионные выплаты ниже 5 тыс. грн, в то время как максимальная пенсия превышает 23 тыс. грн. Чтобы получать такую выплату, нужно для 35 лет стажа иметь официальную зарплату в 67 тыс. грн. Если стажа 25 лет, то зарплата должна достигать 94,44 тыс. грн.

Если у гражданина 35 лет стажа, а средняя заработная плата была на уровне средней в стране, то пенсия будет составлять 5,4 тыс. грн.

Какая будет пенсия с зарплатой в 15 тыс. грн

По подсчетам, украинцы с заработной платой в 15 тыс. грн и с 35 годами страхового стажа смогут получать пенсию, размер которой будет равен 4,22 тыс. грн.

Учитывая, что средняя зарплата в стране составляет 16,83 тыс. грн, соотношение 15 тыс. грн к этой зарплате — 0,89.

"Учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 15 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты будет составлять 4 228,2 грн", — говорится в материале.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пенсия по инвалидности назначается при наличии страхового стажа. Однако для военнослужащих, получивших инвалидность во время службы, пенсия может быть назначена без страхового стажа.

Также писали, что лица, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на получение специальной пенсии в Украине. Этот вид пенсии не может быть ниже установленного государством минимального размера.