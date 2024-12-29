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Если создали ОСМД — украинцам ответили, сохранится ли субсидия

29 декабря 2024 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Субсидии в Украине — что будет со льготой, если возникнет ОСМД
Девушка держит деньги и квитанции на коммунальные услуги. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Жилищные субсидии в Украине продолжают предоставлять гражданам, которым тяжело самостоятельно платить за все потребленные коммунальные услуги. На такую льготу могут рассчитывать и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), но при одном условии.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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В ПФУ отмечают, что когда жильцы жилого дома решат объединиться и создать ОСМД, об этом они должны сообщить в Пенсионный фонд. Все потому, что создание объединения совладельцев многоквартирного дома может повлиять на назначение или перерасчет субсидии.

"Если ваш дом войдет в состав ОСМД, вы обязаны сообщить об этом органу Пенсионного фонда в течение 30 календарных дней", — отметили в госструктуре.

Так, после появления ОСМД госструктура должна получить:

  • заявление об изменениях, касающихся условий проживания;
  • документы, подтверждающие создание ОСМД или смену управляющего (если есть соответствующие документы);
  • другие документы в соответствии с действующим законодательством.

О чем еще следует знать

Для назначения субсидий на оплату коммуналки государственные органы учитывают различные факторы, среди которых и общий доход семьи, претендующей на льготу. Впрочем, есть доходы, которые не учитываются при назначении субсидий. В этот список входят:

  • алименты (как уплаченные, так и полученные);
  • социальные дотации — денежные начисления, если семья выращивает крупный рогатый скот и так далее;
  • работа в составе избирательной комиссии, поскольку такие доходы временные и не учитываются во время проведения выборов;
  • выплаты или финансовая помощь, полученная от общественных или благотворительных фондов;
  • единовременная помощь — компенсации на погребение или разовые выплаты, предоставляемые местными властями или выделяемые предприятиями;
  • компенсация за отдых в санаториях или прохождение реабилитации
  • натуральная помощь;
  • помощь на покупку жилья, если другую квартиру или дом семья купила через полгода после того, как продала предыдущее.

Ранее мы рассказывали, что с января 2025 года внутренне перемещенные лица начнут получать субсидии на аренду жилья. Помощь будут рассчитывать индивидуально для каждой семьи.

Также отметим, что некоторые пенсионеры могут вообще не платить за коммунальные услуги. Все потому, что государство предоставляет таким людям полную компенсацию за ЖКУ.

коммунальные услуги субсидии ПФУ деньги льготы

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