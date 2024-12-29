Субсидії в Україні — що буде з пільгою, якщо виникне ОСББ

Дівчина тримає гроші та квитанції на комунальні послуги. Фото: УНІАН

Житлові субсидії в Україні продовжують надавати громадянам, яким важко самостійно сплачувати за усі спожиті комунальні послуги. На таку пільгу можуть розраховувати й об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), але за однієї умови.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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У ПФУ зазначають, що коли мешканці житлового будинку вирішать об’єднатися та створити ОСББ, то про це вони мають повідомити в Пенсійний фонд. Усе тому, що поява об’єднання співвласників багатоквартирного будинку може повпливати на призначення або перерахунок субсидії.

"Якщо ваш будинок увійде до складу ОСББ, ви зобов'язані повідомити про це орган Пенсійного фонду протягом 30 календарних днів", — зазначили у держструктурі.

Так, після появи ОСББ держструктура має отримати:

заяву про зміни, що стосуються умов проживання;

документи, що підтверджують створення ОСББ або зміну управителя (якщо надаються відповідні документи);

інші документи за потреби відповідно до чинного законодавства.

Про що ще варто знати

Для призначення субсидій на оплату комуналки державні органи враховують різноманітні фактори, серед яких і загальний дохід родини, яка претендує на пільгу. Втім, є доходи, які не враховуються під час призначення субсидій. До переліку входять:

аліменти (як сплачені, так і отримані);

соціальні дотації — грошові нарахування, якщо родина вирощує велику рогату худобу і так далі;

робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів;

виплати або фінансова допомога, отримані від громадських чи благодійних фондів;

одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;

компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації

натуральна допомога;

допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру чи будинок сім'я купила за пів року після того, як продала попереднє.

Раніше ми розповідали, що з січня 2025 року внутрішньо переміщені особи почнуть отримувати субсидії на оренду житла. Допомогу розраховуватимуть індивідуально для кожної родини.

Також зауважимо, що деякі пенсіонери можуть взагалі не платити за комунальні послуги. Усе тому, що держава надає таким людям повну компенсацію за ЖКП.