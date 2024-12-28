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Не усі доходи важливі — які надходження не вплинуть на субсидію

28 грудня 2024 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Субсидії 2024 — які виплати не враховують до доходу сім'ї
Гривні на столі. Фото: Pixabay
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Домогосподарства в Україні, перед тим як отримати субсидії на комунальні послуги, надають інформацію про доходи усіх без винятку представників сім'ї. Та варто знати, що не усі надходження є важливими для отримання допомоги від держави. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які доходи громадян не вплинуть на отримання житлової субсидії. 

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За інформацією Пенсійного фонду України, під час призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, до загального доходу родини не враховуються:

  • аліменти (як сплачені, так і отримані); 
  • соціальні дотації — грошові нарахування, якщо родина вирощує велику рогату худобу і так далі; 
  • робота у складі виборчої комісії, оскільки такі доходи є тимчасовими і не враховуються під час проведення виборів; 
  • виплати або фінансова допомога, отримані від громадських чи благодійних фондів;
  • одноразова допомога — компенсації на поховання або разові виплати, які надає місцева влада або виділяють підприємства;  
  • компенсація за відпочинок у санаторіях або проходження реабілітації
  • натуральна допомога; 
  • допомога на купівлю житла, якщо іншу квартиру чи будинок сім'я купила за півроку після того, як продала попереднє.

Також держава під час призначення субсидій зважає на умови для різних категорій громадян. Наприклад, призначаючи пільги для родин з дітьми, не враховуються виплати дитячим будинкам сімейного типу, багатодітним сім’ям та прийомним родинам. 

Також про інформацію про отриману допомогу можуть не надавати внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької та Луганської областей. 

До того ж розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу,не є частиною середньомісячного доходу.

Про що ще варто знати 

Наприкінці 2024 року український уряд дозволив оформлювати субсидії на оплату послуг ЖКГ громадянам, які купували дороговартісні товари

Це означає, що якщо хтось з родини упродовж року до звернення на отримання субсидії, придбає товар або послугу, яка є дорожчою за 100 тис. грн, це не буде перешкодою для отримання допомоги. 

Раніше ми розповідали, що деяким українцям доведеться повернути отримані раніше субсидії. Так покарають українців, які наприклад, вказували неправдиву інформацію у деклараціях. 

Також нагадаємо, що у разі смерті одержувача субсидії або пільги, невиплачені кошти може отримати інший представник сім'ї, якщо вчасно вирішити це питання з ПФУ. 

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