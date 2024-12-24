Комунальні послуги — хто з пенсіонерів зможе не платити у 2025 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2025 році для частини пенсіонерів залишать право повністю або частково не платити за житлово-комунальні послуги. Йдеться про пільги, які надають громадянам, які працювали у деяких сферах, а також субсидії, що призначають у разі невеликих доходів.

Таке право прописане в урядовій постанові.

Читайте також:

Хто з пенсіонерів зможе не платити за послуги ЖКГ

Надання пільг пенсіонерам прописане у постанові Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї". Йдеться про повну компенсацію за житлово-комунальні послуги. Відповідно до норм документа, від вимоги сплати комунпослуг на 100% звільнені:

педагоги;

бібліотекарі;

медичні працівники;

працівники культури.

Важливою умовою надання такої пільги є проживання таких громадян у сільській місцевості.

Житлові субсидії для пенсіонерів

Також пенсіонери мають змогу отримувати субсидії, які частково покриють вартість комунальних послуг. Розмір відповідної допомоги визначають на основі загального доходу пенсіонера (пенсії) та вартості послуг.

Водночас, особливі умови передбачаються для тих, хто мешкає в оселях без централізованого опалення. У таких випадках надають субсидію на купівлю твердого палива. Йдеться про одноразову допомогу розміром 21 тис. гривень.

Раніше ми повідомляли, що влада оновила механізм оформлення субсидій та пільг на комунальні послуги. Зокрема, збільшили граничну вартість покупок, яка визначає можливість призначення допомоги.

Також ми розповідали, що наступного року субсидіанти, які отримували допомогу безпідставно, будуть змушені повернути гроші державі. Таке можливе у разі виявлення недостовірної інформації в деклараціях.