Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Послуги ЖКГ у 2025 році — хто з пенсіонерів може не платити arrow

Послуги ЖКГ у 2025 році — хто з пенсіонерів може не платити

24 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Комунальні послуги — хто з пенсіонерів зможе не платити у 2025 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році для частини пенсіонерів залишать право повністю або частково не платити за житлово-комунальні послуги. Йдеться про пільги, які надають громадянам, які працювали у деяких сферах, а також субсидії, що призначають у разі невеликих доходів.

Таке право прописане в урядовій постанові.

Читайте також:

Хто з пенсіонерів зможе не платити за послуги ЖКГ

Надання пільг пенсіонерам прописане у постанові Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї". Йдеться про повну компенсацію за житлово-комунальні послуги. Відповідно до норм документа, від вимоги сплати комунпослуг на 100% звільнені:

  • педагоги;
  • бібліотекарі;
  • медичні працівники;
  • працівники культури.

Важливою умовою надання такої пільги є проживання таких громадян у сільській місцевості.

Житлові субсидії для пенсіонерів

Також пенсіонери мають змогу отримувати субсидії, які частково покриють вартість комунальних послуг. Розмір відповідної допомоги визначають на основі загального доходу пенсіонера (пенсії) та вартості послуг.

Водночас, особливі умови передбачаються для тих, хто мешкає в оселях без централізованого опалення. У таких випадках надають субсидію на купівлю твердого палива. Йдеться про одноразову допомогу розміром 21 тис. гривень.

Раніше ми повідомляли, що влада оновила механізм оформлення субсидій та пільг на комунальні послуги. Зокрема, збільшили граничну вартість покупок, яка визначає можливість призначення допомоги.

Також ми розповідали, що наступного року субсидіанти, які отримували допомогу безпідставно, будуть змушені повернути гроші державі. Таке можливе у разі виявлення недостовірної інформації в деклараціях.

комунальні послуги субсидії ЖКГ пенсіонери пільги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

09:28 Черги на кордоні — як змінилася ситуація на КПП

09:24 У Херсоні лунають потужні вибухи

09:23 У Києві затримали одеського політика — у чому причина

09:16 Нова схема — як ухилянти стають багатодітними за гроші

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:11 Чи будуть українці зі світлом на Різдво — прогноз експерта

09:04 Росіяни почали депортувати родини українських військових з ТОТ

09:02 Обстріли на Куп’янщині — поранено мирного жителя

08:56 Порушення комендантської години — що може змінитися для українців

08:53 В Укргідрометцентрі спрогнозували, чи буде сніг на Різдво

09:28 Черги на кордоні — як змінилася ситуація на КПП

09:24 У Херсоні лунають потужні вибухи

09:23 У Києві затримали одеського політика — у чому причина

09:16 Нова схема — як ухилянти стають багатодітними за гроші

09:11 Чи будуть українці зі світлом на Різдво — прогноз експерта

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:04 Росіяни почали депортувати родини українських військових з ТОТ

09:02 Обстріли на Куп’янщині — поранено мирного жителя

08:56 Порушення комендантської години — що може змінитися для українців

08:53 В Укргідрометцентрі спрогнозували, чи буде сніг на Різдво

08:49 Бої у Вовчанську — у ЗСУ розповіли, як звільняли агрегатний завод

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні