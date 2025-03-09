Пенсии в Украине — в ПФУ рассказали о важном нюансе по зачислению стажа

Пенсионер пересчитывает деньги. Фото: УНИАН

Украинцам засчитывают страховой стаж только в том случае, если работодатель платит страховые взносы. Это очень важно, особенно если работники переходят на полставки или предприятие временно приостанавливает работу.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), работодателям нужно платить на счета госструктуры минимальный страховой взнос — 1 760 грн в 2025 году.

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Даже если предприятие простаивает, платить обязательные платежи и часть зарплаты все равно нужно. Но если работодатель решит приостановить трудовые отношения, тогда выплаты заработной платы и страховых взносов прекращаются, а это влияет на начисление пенсионного стажа.

"О фактически уплаченных страховых взносах можно узнать в справке ОК-5, сформированной через приложение "Дія", или через сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места жительства", — добавили в ПФУ.

Какие периоды работы не засчитают в стаж

Речь о периодах, когда граждане учились в высших и средних учебных заведениях. Другие периоды, например длительный больничный или если гражданин временно не платил налоги, рассматриваются индивидуально.

Напомним, к некоторым пенсиям в Украине будут применяться ограничительные коэффициенты. Они будут оставаться актуальными до отмены военного положения в стране.

Также мы рассказывали, что некоторым украинцам положены пенсии за особые заслуги. Речь о выплатах более 4 тыс. грн.