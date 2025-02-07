Пенсійні виплати у 2025 році деяким українцям зменшать — хто отримуватиме менше

Гроші, банківська картка і пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Обмежувальні коефіцієнти до пенсій у 2025 році застосовуватимуться лише до деяких виплат. Мова про пенсії, розмір яких перевищує суму у 23 610 грн.

Відповідне пояснення надали у Пенсійному фонді України.

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У держструктурі зазначили, що запровадження обмежень передбачене у Законі України "Про державний бюджет на 2025 рік". Відомо, що коефіцієнти застосовуватимуться до пенсій, які призначалися відповідно до Митного кодексу України, а також низки законодавчих актів. Мова про:

Закон "Про прокуратуру";

Закон "Про статус народного депутата України";

Закон "Про Кабінет Міністрів України";

Закон "Про Національний банк України";

Закон "Про державну службу";

Закон "Про дипломатичну службу";

Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Закон "Про судову експертизу";

Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

Закон "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";

Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність";

Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";

Постанова Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

До речі у березні 2025 року в Україні має відбутися індексація пенсій, яка проходить щороку. Експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко пояснив, за якою формулою відбувається перерахунок виплат та як можуть збільшитися пенсії літніх людей.

Також ми розповідали, що деяким українцям надають пенсії за особливі заслуги. Розмір виплат становить понад 4 тис. грн.