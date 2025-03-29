Платеж за доставку газа — как пенсионерам сохранить деньги

Женщина оплачивает коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Среди всех льгот, которые предоставляют пенсионерам в 2025 году, отсутствует возможность игнорировать тариф за доставку газа. Соответственно, пожилые люди должны оплачивать эту услугу, даже если не пользуются газом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны сделать пенсионеры, чтобы не тратить средства на доставку "голубого" топлива.

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Как пояснили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), потребители платят за доставку даже если не пользуются газом, но имеют подключены к сети. Поэтому для расчета этого платежа учитываются минимально установленные показатели. Чтобы сэкономить средства, пенсионеру нужно полностью отсоединиться от газовой сети.

Сделать это можно, если разорвать контракт с компанией, обслуживающей ваш дом. Для этого необходимо:

получить специальный акт об остановке поставок газа;

обратиться к оператору газораспределительной сети с официальной просьбой расторгнуть договор.

"Прекращение (ограничение) газоснабжения (распределения природного газа) потребителю осуществляется, в частности, путем перекрытия запорных устройств или установки инвентарной заглушки и их опломбирования", — пояснили в НКРЭКУ.

Если оператор ГРМ откажется расторгать договор, у потребителей есть право пожаловаться Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах.

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