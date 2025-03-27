Нафтогаз назвав важливі деталі під час розрахунку за газ — що важливо знати

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звернулась до клієнтів із застереженням про загрозу появи боргу у разі кількох неправильних дій. Для того, щоб споживачі отримували коректні цифри та не накопичували заборгованість, варто дотримуватися певних правил.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" у соцмережі Facebook.

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Як зазначили у ГК "Нафтогаз України", уникнення накопичення боргу залежить від правильності даних, внесених за використане блакитне паливо та недопуску деяких інших помилок.

Щоб не зростав борг, потрібно усунути можливі причини його виникнення. Для цього важливо уникати:

1. Внесення неправильних реквізитів.

У разі допущенні помилки під час заповнення платіжних документів, зокрема, якщо пропущений індивідуальний особовий номер, то кошти не зарахують на баланс. Це створить штучну заборгованість, урегулювання якої займе певний час.

2. Нерегулярність передачі даних.

Нестабільність у передачі даних лічильника допоможе уникнути розрахунків на основі середнього споживання. Тому варто передавати показники вчасно з 28 по 5 число кожного місяця.

3. Нестабільна оплата.

Якщо людина пропустила оплату за газ до 25 числа поточного місяця, то вже наступного місяця отримає рахунок із зазначеною заборгованістю.

Уникнути боргів просто, якщо не забувати про обов'язок платити за спожите через цифрові сервіси:

особистий кабінет my.gas.ua;

чат-бот GASUA у Viber чи Telegram;

на сайті без реєстрації.

"Пам’ятайте, що своєчасна оплата рахунків — це не лише запорука безперебійного постачання блакитного палива, а й ваш фінансовий комфорт. Оберіть відповідальність і збережіть свій бюджет!", — додали у компанії.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Раніше ми писали, що в парламенті хочуть знизити витрати на газ. Так, депутати пропонують розглянути проєкт №13095, де передбачене скасування плати за транспортування газу для населення.

Також розповідали, чому деяким громадянам доводиться доплачувати за природний газ по 500 грн. Це стосується жителів багатоквартирних будинків.