Платіж за доставку газу — як пенсіонерам зберегти гроші

Жінка сплачує комунальні послуги. Фото: УНІАН

Серед усіх пільг, які мають пенсіонери у 2025 році, відсутня можливість ігнорувати тариф за доставку газу. Відповідно, люди похилого віку мають оплачувати цю послугу, навіть якщо не користуються газом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що мають зробити пенсіонери, аби не витрачати кошти на доставку "блакитного" палива.

Читайте також:

Як пенсіонерам не платити за доставку газу

Як пояснили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), споживачі платять за доставку навіть якщо не користуються газом, але мають підключення до мережі. Тож для розрахунку цього платежу враховуються мінімально встановлені показники. Щоби зекономити кошти, пенсіонеру потрібно повністю від'єднатися від газової мережі.

Зробити це можна, якщо розірвати контракт з компанією, що обслуговує ваш будинок. Для цього необхідно:

отримати спеціальний акт про зупинку постачання газу;

звернутися до оператора газорозподільної мережі з офіційним проханням розірвати договір.

"Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування", — пояснили у НКРЕКП.

Якщо оператор ГРМ відмовиться розривати договір, у споживачів є право поскаржитися Національній комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах.

Раніше ми розповідали, скільки українці заплатять за доставку газу у квітні. Для споживачів діє фіксована вартість впродовж 12 місяців.

Також ми писали, що Верховній Раді пропонують збільшити пенсії на 20% деяким українцям. Відомо, хто зможе отримувати більші виплати у 2025 році і чому.