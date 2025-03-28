Доставка газу — які суми заплатять українці у 2025 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні споживачі природного газу отримали оновлені суми до сплати за доставку. У тих, у кого за минулий рік обсяги споживання блакитного палива зросли, цьогоріч суми в квитанціях більші.

Про це йдеться в матеріалах "Нафтогазу" у соцмережі Facebook.

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Які суми платять українці за доставку газу

Так, українцям доводиться платити за доставку палива фіксовану вартість протягом 12 місяців, яку переглядають щорічно. При цьому тариф не змінився, перерахуванню підлягає об'єм кубометрів, за доставку якого щомісяця треба платити.

Як правило, споживання визначають за попередній період. У 2025 році громадяни платять за доставку, враховуючи обсяг газу у період з 1 жовтня 2023-го по вересень 2024-го.

У регіонах суми у ​​платіжках за доставку газу різняться, оскільки формуються вони із двох частин:

тариф на доставку газу;

обсяг споживання.

Відповідні показники перемножують. Тариф на доставку незмінний через мораторій на підвищення вартості під час воєнного стану, а обсяг споживання — міг зазнати змін.

Тариф можна дізнатися на офіційному порталі газорозподільної компанії, також його вказують у платіжці.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Скасування плати за доставку газу

Під час війни в Україні можуть скасувати плату за доставку газу для населення. У Верховній Раді з'явився законопроєкт №13095 з пропозицією відмінити другу платіжку. Проєкт закону перебуває на розгляді Комітету з питань енергетики та комунальних послуг.

Як відомо, споживачі, які не користуються газом, змушені платити за його доставку. Обурені платіжкою і сільські мешканці, які за власні гроші прокладали газові комунікації до своїх осель.

Раніше ми повідомляли, що опалювальний сезон може бути складним, якщо будуть обстріли газової інфраструктури. Втрата газовидобутку може позначитися на тарифах.

Також ми писали, що за останній рік дещо подорожчали житлово-комунальні послуги. Особливо зросла вартість електроенергії, яка коштує на 63% дорожче.