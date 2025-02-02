ПриватБанк и пополнение карт — о какой проблеме должны знать украинцы

Если не клиент ПриватБанка — как не нужно переводить деньги
У украинцев возникают проблемы с пополнением карт других банков через терминалы "ПриватБанка". Деньги граждан исчезают, а вернуть утраченное довольно сложно.
Об этом написал на портале "Минфин" в разделе отзывов пользователь Kiotto Mk.
Терминал "ПриватБанка" не зачислил часть средств
Как рассказал мужчина, на днях он захотел положить деньги на карту Monobank, а поскольку возле его дома есть только приватовский терминал, то решил воспользоваться им. По неизвестным причинам эта финансовая операция получилась не очень успешной.
"На свою глупую голову я пополнил так, что терминал оставил себе 5 тыс. грн", — говорится в заметке.
Мужчина связался со службой поддержки "ПриватБанка" и узнал, что просто так деньги ему не вернуть. Менеджер финучреждения сообщила, что для того, чтобы получить свои деньги обратно, ему нужно стать клиентом банка.
"Платишь комиссию 100 грн, потом ходишь в банк, стоишь в очередях. И все равно, что тебе нужны деньги, все равно, что ты из-за этого пропускаешь работу. Никому не советую пользоваться услугами", — отметил мужчина в своей заметке.
Отметим, что по состоянию на 2 февраля в "ПриватБанке" не отреагировали на жалобу гражданина.
Лимиты на денежные переводы — какие правила установили банки
С 1 февраля начали действовать ограничения на банковские переводы для клиентов, которые не подтвердили источники своих доходов. В рамках лимитов часть украинцев сможет переводить с карты на карту не более 50 тыс. грн. Другим разрешат отправлять большую сумму — 150 тыс. грн.
Лимиты ввели 44 банковские учреждения, среди которых и государственный "ПриватБанк".
Ранее в "ПриватБанке" объяснили, почему кредитные лимиты могут сократиться. У клиентов получится избежать ограничений, если будут подтверждать свои доходы.
Также мы писали, могут ли украинцы избежать незаконного происхождения средств на своих счетах. Для этого нужно придерживаться простых, но важных правил.
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