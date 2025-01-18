Ощадбанк не принимает документы из Дії — что происходит

Приложение Дія на смартфоне. Фото: УНИАН

У клиентов государственного "Ощадбанка" возникают проблемы с открытием новых карточек. По неизвестным причинам, финансовое учреждение не хочет принимать документы, присланные через "Дію".

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе, где граждане оставляют отзывы о работе украинских банков.

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Как написал клиент, 9 января заявку на открытие обычной дебетовой карты, и:

заполнил анкету;

предоставил документы через сервис "Дія".

В тот же день мужчина получил смс-сообщение со ссылкой на подписание договора онлайн, однако подписать документ ему так и не удалось.

"Если открыть ссылку — появляется запрос по вводу номера карты. Обращался в поддержку, там советовали подождать пару дней, но ничего не изменилось", — говорится в сообщении.

Клиент решил обратиться в одно из отделений "Ощадбака" и узнал, что карточный счет уже открыт, но банк его заблокировал, потому что документы из "Дії" не подошли. Мужчине посоветовали лично предоставить ID-карту.

"Из этого возникает вопрос: а что, документы из "Дії" для Вас не действительны? Почему имея паспорт id я должен таскать его с собой когда все остальные банки принимают документ из Дії?!", — написал мужчина.

Тем временем редакция сайта Новости.LIVE разобралась, действительно ли в Украине хотят отменить банковскую тайну. Заметим, что министр финансов Сергей Марченко поддерживает такую идею.

Также мы рассказывали, что "Ощадбанк" ограничивает доступ к учетным записям в мобильном приложении "Ощад 24/7" некоторым клиентам. В банке уже объяснили, что происходит.