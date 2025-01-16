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Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

16 січня 2025 16:05
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Як працює банківська таємниця в Україні та чому її хочуть скасувати
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що державна податкова служба України має отримати доступ до банківської таємниці клієнтів українських банків. Він пояснив це прагненням до максимальної відкритості та прозорості у сплаті податків. За словами Марченка, банківська таємниця захищає злодіїв та злочинців.

Новини.LIVE розповідають, що таке банківська таємниця в Україні, чому її хочуть скасувати, а також хто та чому може отримати інформацію про рахунки українців.

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Що сказав Сергій Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю висловився за скасування банківської таємниці для податкових органів. За його словами, банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців, тому для фіскальних органів її потрібно скасувати.

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна відкритість і прозорість у сплаті податків — це наше майбутнє. Ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", — сказав посадовець.

Міністр фінансів також зазначив, що податкові органи працюватимуть не з фінансовими даними окремих осіб, а аналізуватимуть великі обсяги інформації.

"При роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це", — пояснив Марченко.

Що таке банківська таємниця

Банківська таємниця — це юридичний принцип, що діє в законодавствах багатьох країн світу. Він забезпечує захист інформації про вклади, рахунки клієнтів та кореспондентів банків, а також дані про операції та угоди, що здійснюються на користь клієнта. З іншого боку, цей принцип охороняє відомості, розголошення яких може порушити право клієнта на недоторканність приватного життя.

У деяких державах банківська таємниця має на увазі, що банки не зобов'язані надавати владі інформацію про особисті рахунки клієнтів навіть у разі розслідування кримінальних справ. Подібний підхід характерний для таких країн, як Швейцарія, Сінгапур, Люксембург, а також для офшорних зон.

В Україні банківська таємниця охоплює конфіденційну інформацію про клієнтів банків (як фізичних, так і юридичних осіб), а також їхні фінансові операції. Однак існують випадки, передбачені законодавством, за яких ця інформація може бути розкрита.

Регулювання питань, пов'язаних із поняттям, збереженням та розкриттям банківської таємниці, здійснюється на підставі Закону України "Про банки та банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Згідно з цими документами, банківською таємницею вважається інформація про фінансовий стан та діяльність клієнта, отримана банком у процесі обслуговування. До таких даних належать, наприклад, інформація про платежі, контактні дані клієнта, податкові номери та адреси.

Хто має доступ до банківської таємниці в Україні

Згідно із Законом України "Про банки та банківську діяльність" фінансові установи забезпечують захист даних своїх клієнтів про банківські операції, стан рахунків та платіжні картки. Однак передавання такої інформації може бути дозволене пов'язаним фізичним чи юридичним особам, а також за рішенням суду. Наприклад, для перевірки стану рахунку боржника.

Крім того, право на запит та розкриття банківської таємниці мають представники правоохоронних та державних органів, наділені відповідними повноваженнями. Серед них:

  • органи прокуратури;
  • Служба безпеки України (СБУ);
  • Державне бюро розслідувань (ДБР);
  • Національна поліція;
  • Національне антикорупційне бюро (НАБУ);
  • Бюро економічної безпеки;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
  • Національне агентство з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА);
  • Антимонопольний комітет;
  • податкові органи.

2024 року Національний банк України розширив перелік інформації, доступної правоохоронним органам. Крім даних про номери рахунків, залишки на картах та операції тепер поліція має право запитувати у банків номери платіжних карток клієнтів у рамках розслідувань справ про шахрайство.

Нагадаємо, "Ощадбанк" продовжує обмежувати доступ до облікових записів у мобільному застосунку "Ощад 24/7" для деяких клієнтів. Банк пояснив, що блокування карток і закриття доступу до облікових записів є частиною цього процесу.

В Україні банки зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг клієнтських операцій та блокувати підозрілі або ризиковані транзакції. Вимоги до такого моніторингу постійно посилюються, і іноді банки можуть закривати рахунки клієнтів без пояснення причин.

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