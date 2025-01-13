Доступна іпотека — як українці отримували кредити на житло у 2024 році

Новий житловий будинок. Фото: УНІАН

Завдяки програмі пільгового іпотечного кредитування "єОселя" у 2024 році власниками нового житла стали 8,5 тис. українських родин. Обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 млрд грн.

Про це йдеться на сайті державного "Ощадбанку".

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В банку наголошують, що продовжують працювати над збільшенням кількості житлових об'єктів, щоби вони приєднувалися до програми "єОселя". Відбувається розширення географії акредитованих новобудов, тож станом на зараз банк акредитував:

29 учасників будівництва;

28 житлових комплексів;

55 новобудов для участі в програмі доступної іпотеки.

"єОселя є програмою з найкращими умовами за всю історію існування української іпотеки. Вона виконує важливу місію, адже наявність доступного житла — важливий аргумент для повернення українців додому або утримання їх від вимушеної еміграції. Це також один з драйверів економічного зростання України, адже розвиток житлового будівництва – це нові робочі місця, зарплати та податки не лише в будівельній, але й в інших галузях економіки", — зазначив заступник голови правління "Ощадбанку" Антон Тютюн.

Зазначається також, що в рамках програми "єОселя" "Ощадбанк" видав перший кредит на квартиру, яка ще будується. Також державний банк став першою фінансовою установою, яка надала родині кредит на купівлю житлового будинку. Ще "Ощад" продовжує надавати кредити молодим українцям з удвічі зниженим першим внеском – 10% замість 20% та започаткував у 2024 році спільну з регіонами програму, завдяки якій частину відсоткової ставки на іпотеку компенсують з обласних бюджетів.

Кредит на житло без відсотків — які умови в "Ощадбанку"

У 2024 році держбанк оголосив про запуск програми, яка передбачає, що громадяни України мають змогу отримати безвідсоткову іпотеку в рамках державної програми "єОселя".

На ідею "Ощадбанку" щодо компенсації відсотків за іпотекою станом на кінець 2024 року відреагували сім військових адміністрацій та одна міська рада.

Відомо, що найчастіше безвідсоткову іпотеку на житло хочуть отримати військові, ветерани та їхні сім'ї, ВПО.

Нагадаємо, редакція сайту Новини.LIVE раніше вже детально пояснювала, як українцям отримати житло, скориставшись програмою "єОселя". Також експерти розповідали, на які недоліки програми слід звернути увагу.

Також ми писали, чому мала кількість ВПО скористалася "єОселею". Так, на думку народної депутатки Олени Шуляк, причина цьому банальна — людям просто не вистачає грошей.