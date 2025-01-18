Ощадбанк не приймає документи з Дії — що відбувається

Додаток Дія на смартфоні. Фото: УНІАН

У клієнтів державного "Ощадбанку" виникають проблеми з відкриттям нових карток. З невідомих причин, фінансова установа не хоче приймати документи, надіслані через "Дію".

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі, де громадяни залишають відгуки про роботу українських банків.

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Як написав клієнт, 9 січня заявку на відкриття звичайної дебетової картки, і:

заповнив анкету;

надав документи через сервіс "Дія".

Того ж дня чоловік отримав смс-повідомлення з посиланням на підписання договору онлайн, однак підписати документ йому так і не вдалося.

"Якщо відкрити посилання — з'являється запит щодо введення номера картки. Звертався до підтримки, там радили зачекати пару днів, але нічого не змінилося", — йдеться у повідомленні.

Клієнт вирішив звернутися до одного з відділень "Ощадбаку" і дізнався, що картковий рахунок вже відкрито, але банк його заблокував, бо документи з "Дії" не підійшли. Чоловікові порадили особисто надати ID-картку.

"З цього виникає питання: а що, документи з "Дії" для Вас не дійсні? Чому маючи паспорт id я маю тягати його з собою коли всі інші банки приймають документ з Дії?!", — написав чоловік.

Тим часом редакція сайту Новини.LIVE розібралася, чи справді в Україні хочуть скасувати банківську таємницю. Зауважимо, що міністр фінансів Сергій Марченко підтримує таку ідею.

Також ми розповідали, що "Ощадбанк" обмежує доступ до облікових записів у мобільному застосунку "Ощад 24/7" деяким клієнтам. У банку вже пояснили, що відбувається.