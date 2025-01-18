Ощадбанк не приймає документи з Дії — що відбувається

Якщо документи з Дії — чи реально оформити картку в Ощадбанку
У клієнтів державного "Ощадбанку" виникають проблеми з відкриттям нових карток. З невідомих причин, фінансова установа не хоче приймати документи, надіслані через "Дію".
Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі, де громадяни залишають відгуки про роботу українських банків.
"Ощадбанк" та "Дія" — чому банк не приймає документи
Як написав клієнт, 9 січня заявку на відкриття звичайної дебетової картки, і:
- заповнив анкету;
- надав документи через сервіс "Дія".
Того ж дня чоловік отримав смс-повідомлення з посиланням на підписання договору онлайн, однак підписати документ йому так і не вдалося.
"Якщо відкрити посилання — з'являється запит щодо введення номера картки. Звертався до підтримки, там радили зачекати пару днів, але нічого не змінилося", — йдеться у повідомленні.
Клієнт вирішив звернутися до одного з відділень "Ощадбаку" і дізнався, що картковий рахунок вже відкрито, але банк його заблокував, бо документи з "Дії" не підійшли. Чоловікові порадили особисто надати ID-картку.
"З цього виникає питання: а що, документи з "Дії" для Вас не дійсні? Чому маючи паспорт id я маю тягати його з собою коли всі інші банки приймають документ з Дії?!", — написав чоловік.
Тим часом редакція сайту Новини.LIVE розібралася, чи справді в Україні хочуть скасувати банківську таємницю. Зауважимо, що міністр фінансів Сергій Марченко підтримує таку ідею.
Також ми розповідали, що "Ощадбанк" обмежує доступ до облікових записів у мобільному застосунку "Ощад 24/7" деяким клієнтам. У банку вже пояснили, що відбувається.
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