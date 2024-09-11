Помощь украинцам от Каритас — кто имеет право на бесплатный ремонт жилья

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов граждане смогут сделать ремонт поврежденного от боевых действий жилья за средства благотворительной организации "Каритас". Одним из условий права на такую помощь есть низкие доходы претендентов.

Об этом сообщает Caritas в соцсети Facebook.

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Где и кто имеет право на помощь

Речь идет о проекте "Восстановление надежды: Ремонт жилья в Николаевской области". В рамках проекта граждане смогут отремонтировать или заменить поврежденные двери, окна, крыши и откосы в частных домах/квартирах, пострадавших от военных действий.

"Каритас Николаев УГКЦ рад сообщить о старте второго проекта по ремонту поврежденного жилья в Николаевской области. Он реализуется при поддержке Caritas Ukraine и Caritas Germany", — сообщают в фонде.

Заявки обработают:

в Первомайской ОТГ — для 68 домохозяйств ремонт выполнят подрядные организации;

в г. Николаев — для 17 домохозяйств предоставят денежные гранты на самостоятельный ремонт.

Проект не предусматривает полное восстановление жилья или восстановление жилья, поврежденного более чем на 50%. Оценку повреждений будут проводить инженеры благотворительного фонда.

Какие условия участия в проекте

Чтобы присоединиться к проекту "Восстановление надежды: Ремонт жилья в Николаевской области", нужно подпадать под несколько требований. А именно:

жилье должно быть легкого или умеренного повреждения в результате военных действий, произошедших от 24 февраля 2022 года или позже;

заявитель должен иметь право собственности на поврежденное жилье;

домохозяйство не должно получать аналогичную помощь от правительства/другой благотворительной организации;

средний доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 6318 грн в месяц или отсутствует.

Также один или несколько членов домохозяйства должны принадлежать к одной из уязвимых категорий:

одинокий отец или мать несовершеннолетних детей;

опекуны или приемные семьи;

многодетная семья, где трое и больше несовершеннолетних детей;

люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

жертвы насилия;

семьи пропавших без вести военных;

одинокие лица пожилого возраста, которым больше 55, без попечения детей или родственников трудоспособного возраста.

Дополнительную информацию о документах и в целом о проекте можно узнать по ссылке.

Также можно уточнить детали с 9.30 до 16.30 по телефону:

099 423 49 48.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о возможности для граждан получить помощь в подготовке к зиме от Международного Комитета Красного Креста (МККК). Денежную помощь окажут только жителям нескольких областей.

Также мы писали, что украинцам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.