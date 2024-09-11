Фінансова допомога у вересні — хто і де може отримати 10,8 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Житомирі вразливі категорії громадян та переселенці можуть отримати одноразову грошову допомогу від УВКБ ООН. Для цього потрібно відповідати встановленим вимогам.

Про це йдеться у Telegram-каналі unhcr.org.

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Умови надання фінансової допомоги

Як зазначають організатори, багатоцільова програма допомоги від УВКБ ООН є одноразовою грошовою допомогою людям, що виїхали з регіонів, постраждалих від воєнних дій. А саме:

були змушені виїхати за кордон у зв'язку з воєнними діями, однак повернулися додому;

були змушені залишити дім через воєнні дії та переміщувалися в межах країни, однак вже повернулись на своє постійне місце проживання;

є ВПО впродовж останніх шести місяців.

Серед обов'язкових критеріїв вразливості для всіх вищезазначених категорій, що дають можливість подати заявку на допомогу:

сім'я, де є лише один з батьків (батько чи мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами літнього віку (від 55 років);

родину очолює одна самотня чи кілька самотніх громадян похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною/кількома дітьми віком до 18 років;

у родині є одна чи кілька осіб з особливими потребами (інвалідність чи хронічні захворювання).

Для участі в програмі родина повинна мати дохід, що не перевищує 5,4 тис. грн на особу. Також подавати заявки можна, якщо раніше людина не отримувала грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як ВПО.

Розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень щомісячно на особу протягом трьох місяців (загалом 10,8 тис. гривень).

Як зареєструватися на грошову допомогу

За умов відповідності критеріям вразливостей, громадяни можуть подавати заявки на отримання багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН.

"Інформуємо вас про те, що з 10.09.2024 офіс відновив свою звичну роботу", — йдеться у повідомленні.

Збір даних на грошову допомогу від УВКБ ООН проводять в режимі "живої черги" з 9:00 до 15:00 у робочі дні за адресою Житомир, вул Перемоги, 99.

Деталі можна уточнити за такими каналами зв'язку:

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org;

Також поставити запитання можна в Telegram за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадяни можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на оренду житла. Гроші надаватимуть протягом шести місяців.

Також ми писали, що українцям доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.