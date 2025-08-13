Проверка качества и давления газа — что нужно знать украинцам в 2025 году

Деньги и газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы должны получать природный газ по всем стандартам качества. Если проверка подтвердит несоответствие газа нормам, оператор газораспределительных сетей обязан пересчитать объемы потребленного ресурса и выплатить компенсацию.

Об этом информирует профильный портал "Газправда".

Реклама

Читайте также:

Что нужно знать о качестве и давлении газа

По информации экспертов, ключевым показателем качества голубого топлива является теплота сгорания (калорийность). Чем выше соответствующий показатель, тем меньший объем ресурса требуется для его расхода.

Газ считается качественным, если физико-химические показатели соответствуют установленным нормам, которые кроме теплотворности, контролируют содержание кислорода, примесей, а также интенсивность запаха.

Показатели голубого топлива должны подпадать под параметры действующего межгосударственного ГОСТа 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".

Стандартной теплотой сгорания должен быть показатель не ниже 7,6 тыс. ккал/куб.м. Калорийность топлива, поступающего в сети оператора ГРМ, равна в среднем 8,2 тыс. ккал/куб.м.

Качество газа контролируют при входе в распределительные сети из газотранспортной системы, а также на всех этапах: от добычи до подачи потребителям.

Проверка давления или иных показателей газа

Граждане, которые сомневаются в качестве предоставляемого ресурса, могут написать заявление к оператору ГРМ. По правилам, он должен в течение двух-пяти дней отправить своего представителя в согласованное с клиентом время для проверки давления и качества газа.

В частности, для установления качества ресурса стандарту оператор наделен правом привлекать как своих, так и независимых специалистов химлаборатории.

Однако украинцы могут за свой счет инициировать анализ физико-химических показателей газа другой химлабораторией на выбор.

В случае, если результаты проверки подтвердят отклонение показателей от стандарта, оператор ГРМ будет вынужден осуществить перерасчет объемов газа и компенсировать потребителю разницу. Однако, если проверка покажет отличное качество ресурса — потребителю придется компенсировать оператору ГРМ расходы, которые понес из-за осуществления соответствующего анализа.

"Если споры относительно качества газа невозможно решить путем переговоров, разногласия передаются на рассмотрение специализированного органа или решаются в судебном порядке", — сообщают эксперты.

Также клиенты должны понимать, что конфорка может гореть "неправильно" желтым или красным по ряду причин, к которым не имеют отношения операторы ГРМ. А именно:

в случае загрязненности газовой плиты (для очистки сопла горелки необходимо позвонить по номеру 104);

если в самом помещении недостаточное количество кислорода (для этого необходимо регулярно проветривать помещение).

Однако, если плиту почистили, помещение проветрили, а пламя в конфорке все равно не горит голубым цветом, то проблемы могут быть с давлением в газовой системе.

Ранее мы писали о поверке счетчиков газа, что является обязательной процедурой. Приборы учета ресурса разрешается использовать лишь при условии, что они прошли поверку, иначе грозят неприятные последствия.

Также мы рассказывали, куда идут деньги от оплаты за доставку газа. В частности, средства направляют на покупку материалов и оборудования для ремонтов сетей, а также на зарплату работникам.