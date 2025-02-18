Нафтогаз сделал заявление о качестве газа в регионах — что нужно знать

Газовая бытовая плита. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали, есть ли разница в качестве природного газа в разных регионах. Ранее некоторые украинцы жаловались на плохое качество голубого топлива.

Об этом сообщается на странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Различается ли качество газа в регионах Украины

"Качество газа в регионах Украины: действительно ли есть разница? Разберем подробно, как контролируется качество газа и могут ли быть различия между областями", — говорится в сообщении компании.

В частности, в пресс-службе Нафтогаза объяснили, что происходит с газом до момента поставки в дома. Там отметили, что все топливо оказывается в одной трубопроводной системе, которое попадает и распространяется так:

большой магистральный газопровод;

распределительные сети;

доставка в дома.

В компании отметили, что в сети попадает природный газ с определенными физико-химическими свойствами, которые проверяют на соответствие требованиям госстандарта аттестованные лаборатории по всей стране.

При этом в пределах одной точки отбора теплотворная способность голубого топлива, действительно, может в определенной степени варьироваться из-за локальных условий, в частности, из-за влажности воздуха или количества кислорода в помещении лаборатории. Однако в целом такие отклонения считаются минимальными. Они не влияют на состав и характеристики природного газа, который поставляют конечному потребителю.

"Итак, поводов для беспокойства нет. Газ по всей стране поступает из одной газотранспортной сети и он одинаков для всех потребителей. Качество газа в Украине строго контролируется на каждом этапе (от месторождений до помещений) и соответствует единому стандарту независимо от региона", — отметили в компании.

Данные теплоты сгорания. Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Жалобы на плохое качество газа

Клиенты на странице Нафтогаза массово жаловались на плохое качество природного газа. Как говорилось в комментариях, граждане подозревали, что убавляют давление или что-то подмешивают в газ, а в поддержке Нафтогаза "проблему перекладывают на облгазы".

Клиенты отмечали, что сейчас нет сведений о калорийности газа. Также приводили пример, что раньше зимой при температурах в минус 12-15 градусов в частном доме уходило 400-420 куб. м. газа, а сейчас при плюсовых температурах — 460 куб. м.

Ранее мы рассказывали, что некоторые граждане заплатят за природный газ больше в 2025 году. Это связано с тем, что некоторым придется рассчитаться за новую услугу.

Также мы писали, что ранее электроэнергия подорожала, однако некоторые категории имеют могут получить льготы. В 2025 году расширили круг лиц, которые могут иметь скидки.