Рахунки за газ — українці отримають третю платіжку у 2025 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року частина українців заплатить за природний газ більше. Деякі споживачі отримають не дві, а три квитанції для розрахунку за блакитне паливо.

Про це йдеться у матеріалах ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, деяким жителям багатоквартирних будинків надішлють так звану "третю платіжку" із сумою до оплати за послугу з технічного обслуговування будівлі.

У компанії повідомили, що платіжка запроваджена Міністерством енергетики від 29 вересня 2023 року (наказ №292). Йдеться про оплату за проведення операторами газорозподільних мереж перевірки газопроводів у будинках на щільність та герметичність.

Фахівці вже обстежили десятки тисяч багатоповерхівок та усунули сотні тисяч витоків блакитного палива.

Як часто треба платити і які будуть суми у третій платіжці

Жителі будинків, де було проведено відповідну перевірку, отримають додаткові квитанції за послугу. Така платіжка не буде надходити щомісяця. Частота перевірки залежить від віку газових мереж у будинку. Її надсилатимуть один раз за три-п’ять років:

тим, у кого за віком газовим мережам будинку більше 25 років, — раз на три роки;

якщо не більше 25 років — один раз на п’ять років.

Розмір суми до оплати за блакитне паливо залежить від кількох факторів, зокрема протяжності загальних мереж у будівлі, кількості муфтових з’єднань та кранів. Суму будуть ділити на кількість жителів в будинку.

Вартість послуги та графіки проведення обстеження будинків філії компанії "Газорозподільні мережі України" оприлюднять на своїх порталах.

Раніше повідомлялося, що тарифи на комунпослуги в країні є економічно необґрунтованими, але ціни не зміняться. Оновлення тарифів відбудеться пізніше.

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