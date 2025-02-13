Рахунки за газ — українці отримають третю платіжку у 2025 році

Третя платіжка за газ — хто з українців заплатить більше
У лютому 2025 року частина українців заплатить за природний газ більше. Деякі споживачі отримають не дві, а три квитанції для розрахунку за блакитне паливо.
Про це йдеться у матеріалах ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.
Кому доведеться оплатити третю платіжку за газ у лютому
Як зазначається, деяким жителям багатоквартирних будинків надішлють так звану "третю платіжку" із сумою до оплати за послугу з технічного обслуговування будівлі.
У компанії повідомили, що платіжка запроваджена Міністерством енергетики від 29 вересня 2023 року (наказ №292). Йдеться про оплату за проведення операторами газорозподільних мереж перевірки газопроводів у будинках на щільність та герметичність.
Фахівці вже обстежили десятки тисяч багатоповерхівок та усунули сотні тисяч витоків блакитного палива.
Як часто треба платити і які будуть суми у третій платіжці
Жителі будинків, де було проведено відповідну перевірку, отримають додаткові квитанції за послугу. Така платіжка не буде надходити щомісяця. Частота перевірки залежить від віку газових мереж у будинку. Її надсилатимуть один раз за три-п’ять років:
- тим, у кого за віком газовим мережам будинку більше 25 років, — раз на три роки;
- якщо не більше 25 років — один раз на п’ять років.
Розмір суми до оплати за блакитне паливо залежить від кількох факторів, зокрема протяжності загальних мереж у будівлі, кількості муфтових з’єднань та кранів. Суму будуть ділити на кількість жителів в будинку.
Вартість послуги та графіки проведення обстеження будинків філії компанії "Газорозподільні мережі України" оприлюднять на своїх порталах.
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