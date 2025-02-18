Нафтогаз зробив заяву щодо якості газу у регіонах — що варто знати

Газова побутова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, чи є різниця у якості природного газу в різних регіонах. Раніше деякі українці скаржилися на погану якість блакитного палива.

Про це повідомляється на сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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Чи різниться якість газу у регіонах України

"Якість газу в регіонах України: чи справді є різниця? Розберемо детально, як контролюється якість газу та чи можуть бути відмінності між областями", — йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, у пресслужбі Нафтогазу пояснили, що відбувається з газом до моменту постачання в оселі. Там зазначили, що все паливо опиняється в одній трубопровідній системі, яке потрапляє та розповсюджується так:

великий магістральний газопровід;

розподільні мережі;

постачання в оселі.

У компанії зауважили, що у мережі потрапляє природний газ з визначеними фізико-хімічними властивостями, які перевіряють на відповідність вимогам держстандарту атестовані лабораторії по всій країні.

При цьому у межах однієї точки відбору теплотворна здатність блакитного палива, дійсно, може у певній мірі варіюватися через локальні умови, зокрема, через вологість повітря чи кількість кисню у приміщенні лабораторії. Однак загалом такі відхилення вважаються мінімальними. Вони не впливають на склад та характеристики природного газу, який постачають кінцевому споживачеві.

"Отже, приводів для занепокоєння немає. Газ по всій країні надходить з однієї газотранспортної мережі і він однаковий для всіх споживачів. Якість газу в Україні суворо контролюється на кожному етапі (від родовищ до помешкань) та відповідає єдиному стандарту незалежно від регіону", — наголосили у компанії.

Дані теплоти згоряння. Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Скарги на погану якість газу

Клієнти на сторінці Нафтогазу масово скаржились на погану якість природного газу. Як йшлося в коментарях, громадяни підозрювали, що збавляють тиск чи щось підмішують до газу, а в підтримці Нафтогазу "проблему перекладали на облгази".

Клієнти зауважували, що зараз нема відомостей про калорійність газу. Також навели приклад, що раніше взимку при температурах в мінус 12-15 градусів у приватному будинку витрачали 400-420 куб. м. газу, а зараз за плюсових температур — 460 куб. м.

Раніше ми розповідали, що деякі громадяни заплатять за природний газ більше у 2025 році. Це пов'язано з тим, що декому доведеться розрахуватися за нову послугу.

Також ми писали, що раніше електроенергія подорожчала, проте деякі категорії можуть отримати пільги. У 2025 році розширили коло осіб, які можуть мати знижки.