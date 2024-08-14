Вклады украинцев в банках — какие популярные финучреждения и валюта в 2024 году

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане хранят в банковских учреждениях почти 1,3 трлн гривен. Известно, каким банкам доверяют деньги в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно информации Нацбанка, в июне 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физлиц хранится 1,295 трлн гривен. Из этой суммы более трети (35,1%) вкладов приходится на доллары и евро.

В частности, в 62 банках-участниках фонда насчитывается 68,5 млн вкладов граждан и физлиц-предпринимателей.

Львиная доля вкладов хранится в гривне:

национальная валюта — 58,3 млн вкладов на 840 млрд грн ;

; иностранная валюта — 10,2 млн вкладов на сумму 455 млрд грн.

Процентные ставки по депозитам существенно разнятся. Так, в июне 2024 года по новым гривневым депозитам финучреждения платили в среднем 10,7% годовых, а по валютным — 1,1% годовых. Однако стоит отметить о подорожании доллара с начала года. Речь идет о 8%, что свело на нет соответствующую разницу в процентных ставках. Украинцы выиграли на росте курса.

Популярность банков по вкладам

По информации Нацбанка, в государственном финучреждении "ПриватБанк" хранится больше вкладов граждан, поэтому возглавляет рейтинг доверия. Там насчитывается 24,2 млн вкладов, а сумма достигает 490,8 млрд грн.

Далее следует за популярностью еще одно госфинучреждение "Ощадбанк". Там хранится 12,9 млн вкладов на общую сумму 201,4 млрд грн.

Замыкает тройку лидеров частный Универсал банк. Там насчитывается 8,5 млн вкладов на сумму 92,1 млрд грн.

Также в списке иностранцы:

Райффайзен Банк — количество вкладов — 2,8 млн на сумму 72,9 млрд грн;

Укрсиббанк — количество вкладов — 2,2 млн на сумму 60,0 млрд грн.

Список банков. Источник: данные НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца недели введут ограничения на переводы с карты на карту для физлиц в рамках борьбы с теневыми схемами. Ожидается, что в Национальном банке финализуют соответствующее решение по Р2Р-переводам.

Также мы писали, что в госфинучреждении "Ощадбанк" решили изменить тарифную политику с 1 октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.