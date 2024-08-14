ПриватБанк радить клієнтам із заблокованими рахунками йти до суду — причини

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" радить клієнтам із заблокованими рахунками йти до суду. Українка надала підтвердження перерахованої суми, однак банк зарахував її до шахрайських операцій.

Це випливає з повідомлення, розміщеного на порталі "Мінфін".

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Блокування рахунку у ПриватБанку

Як зазначається в одній зі скарг, жінка просить вирішити ситуацію, яка склалась між нею та ПриватБанком. Йдеться про відмову в обслуговуванні та утриманні коштів на рахунку.

Вона повідомила, що на переказ, який було зараховано на картку було надіслано скаргу та вимогу повернути суму назад. Після отримання цієї інформації вона відмовилась це зробити, оскільки йшлося про наявність доказів щодо правомірності нарахування відповідних коштів. Однак після цього банк відмовив клієнтці в обслуговуванні та почав утримувати оскаржену суму.

"Усі докази, що ці кошти були отримані вірно на мою картку, були, і я їх надала. Після відмови мною в поверненні оскарженої суми мені повідомили в банку у відмові в обслуговуванні та утримують суму, яка була оскаржена, а також інші кошти, які не мають ніякого відношення до оскарженої суми...

Мною було підтверджено цей платіж та надіслано відповідно до банку, але працівнику банку не підійшов такий варіант, після чого мені повідомили, що обслуговування припинено", — йдеться у повідомленні.

Жінка кілька разів зверталась до банку для з'ясування, чому її не обслуговують, там пояснили, що їй відмовлено в обслуговуванні.

Вона готова повернути оскаржену суму платежу. Проте просить повідомити, на яких підставах банк утримує усі кошти на рахунку, навіть ті, які не були оскаржені. Тобто йдеться про решту суми.

Скарга. Джерело: Мінфін

Відповідь представників ПриватБанку

У банку відповіли на звернення, зазначивши, що під час аналізу операції було виявлено грошові надходження на картку, які платник не підтвердив, тому банк обмежив співпрацю. У разі бажання клієнта переглянути це рішення — це можна зробити у судовому порядку.

"З боку банку була проведена робота і запропоновані варіанти врегулювання питання. На жаль, наразі між Вами і банком обмежена співпраця в зв'язку з рухом коштів на картці, що мали шахрайський характер. Переглянути дане рішення можливо за рішенням суду", — додали у фінустанові.

Відповідь ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.

Також ми писали, що ПриватБанк спростив інтернет-підприємцям продаж товарів. Банк запустив оновлений функціонал "Оплати частинами".