Пенсионные выплаты в Украине — сколько получают работающие пенсионеры

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил информацию о выплатах для работающих пенсионеров — в 2023 году они выросли более чем на 800 гривен. Также ПФУ предоставил информацию о регионах, где выплачивают самые высокие пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Как выросли выплаты для работающих пенсионеров

В 2023 году средняя пенсия для продолжающих работать людей выросла на 823,48 гривен или на 17%, достигнув среднего размера 5 661,05 гривен. На январь 2024 года в Украине насчитывается 10,5 миллиона пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать.

За предыдущий год, распределение пенсионеров по видам назначенных выплат выглядит следующим образом:

по возрасту – 73,27%;

по инвалидности – 14,63%;

по потере кормильца – 6,26%;

за выслугу лет – 5,24%;

социальные пенсии – 0,56%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Распределение численности пенсионеров в январе 2024 года. Источник: ПФУ

Где в Украине получают самые большие и самые маленькие пенсии

В Пенсионном фонде также обнародован рейтинг выплат по Украине. Следовательно, регионы с высокими средними пенсиями включают:

Киев – 7 249 гривен;

Ровенская область – 6 790 гривен;

Донецкая область – 6 662 гривен;

Луганская область – 6 334 гривен;

Житомирская область – 5924 гривен.

Регионы с низкими пенсиями включают:

Тернопольская область – 4070 гривен;

Черновицкая область – 4 256 гривен;

Закарпатская область – 4262 гривен.

Напомним, что в 2024 году работающим пенсионерам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перечислят выплаты. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать.

Также мы писали о том, что с января 2024 украинцы будут платить большую сумму Единого страхового взноса (ЕСВ), чтобы докупить стаж, дающий право на пенсию. Это связано с ростом минимальной заработной платы, к которой привязан вклад.