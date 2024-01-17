Пенсионные выплаты в Украине — сколько получают работающие пенсионеры

Какие выплаты получают работающие пенсионеры в Украине
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил информацию о выплатах для работающих пенсионеров — в 2023 году они выросли более чем на 800 гривен. Также ПФУ предоставил информацию о регионах, где выплачивают самые высокие пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Как выросли выплаты для работающих пенсионеров
В 2023 году средняя пенсия для продолжающих работать людей выросла на 823,48 гривен или на 17%, достигнув среднего размера 5 661,05 гривен. На январь 2024 года в Украине насчитывается 10,5 миллиона пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать.
За предыдущий год, распределение пенсионеров по видам назначенных выплат выглядит следующим образом:
- по возрасту – 73,27%;
- по инвалидности – 14,63%;
- по потере кормильца – 6,26%;
- за выслугу лет – 5,24%;
- социальные пенсии – 0,56%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Где в Украине получают самые большие и самые маленькие пенсии
В Пенсионном фонде также обнародован рейтинг выплат по Украине. Следовательно, регионы с высокими средними пенсиями включают:
- Киев – 7 249 гривен;
- Ровенская область – 6 790 гривен;
- Донецкая область – 6 662 гривен;
- Луганская область – 6 334 гривен;
- Житомирская область – 5924 гривен.
Регионы с низкими пенсиями включают:
- Тернопольская область – 4070 гривен;
- Черновицкая область – 4 256 гривен;
- Закарпатская область – 4262 гривен.
Напомним, что в 2024 году работающим пенсионерам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перечислят выплаты. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать.
Также мы писали о том, что с января 2024 украинцы будут платить большую сумму Единого страхового взноса (ЕСВ), чтобы докупить стаж, дающий право на пенсию. Это связано с ростом минимальной заработной платы, к которой привязан вклад.
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