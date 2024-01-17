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Заробити стаж для пенсій — з січня українці змушені платити більше

17 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Стаж для пенсій подорожчав — скільки коштує у 2024 році
Жінки з паперами. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З січня цього року українці платитимуть більшу суму Єдиного страхового внеску (ЄСВ), щоб докупити стаж, що дає право на пенсію. Це пов'язано зі зростанням мінімальної заробітної плати, до якої прив'язаний внесок.

Про це повідомили представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як змінився розмір ЄСВ для купівлі стажу у січні

У ПФУ зазначають, що у новому році підвищилась мінімальна заробітна. Тому тепер ті українці, у яких робота з повною ставкою, не можуть отримувати менше 7,1 тис. гривень, тоді як минулого року "мінімалка" дорівнювала 6,7 тис. гривень.

Розмір мінімального Єдиного страхового внеску (ЄСВ), який мають сплачувати для отримання стажу, у зв'язку з цим теж зріс. Він становить 22% від розміру "мінімалки".

За словами фахівців, у грудні 2023-го українці  платили для зарахування повного місяця стажу за працівника близько 1,47 тис. гривні, то у січні 2024-го мінімальний страховий внесок підвищився до понад 1,56 тис. гривні. У разі, якщо платити менше цієї суми, то повний місяць стажу працівникові не буде зараховано.

Водночас, щоб не втрачати страховий стаж, українці, у яких робота неофіційна, можуть платити самі за себе ЄСВ. Для цього потрібно тільки  укласти договір із органом Пенсійного фонду про добровільну сплату страхового внеску.

Якщо сума сплаченого ЄСВ працівником менша мінімальної суми у 1,56 тис. гривень, то зарахують не повний місяць стажу, а пропорційно до розміру сплаченого внеску.

Також із січня 2024 року зросла максимальна величина бази нарахування Єдиного страхового внеску. Згідно із законом, вона дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплатні, на яку нараховують ЄСВ. Тому тепер становить 106,5 тис. грн на місяць.

Яким буде ЄСВ у квітні

Варто зауважити, що з 1 квітня поточного року мінімальний ЄСВ зросте ще раз і значно вище. Саме на цю дату заплановане чергове підвищення мінімальної зарплати. Цього разу вона зросте до 8 тис. гривень.

З огляду на це, українцям купівля стажу обійдеться ще дорожче, адже сума мінімального страхового внеску підвищиться до 1,76 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року посилилися вимоги для отримання пенсійних виплат у 60 та 63 роки. Тепер українцям доведеться працювати більше.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

виплати
пенсії
ПФУ
мінімальна зарплата
стаж

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